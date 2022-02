بعد يوم من مغادرة أبراموفيتش.. تشيلسي يصدر بيانا لدعم ومساندة أوكرانيا

حرص نادي تشيلسي الإنجليزي على إصدار بيان رسمي يعلن خلاله دعمه ومساندته لدولة أوكرانيا وشعبها في أزمتها مع روسيا.

وتشن روسيا هجومًا على أوكرانيا، منذ يوم الخميس الماضي؛ وهو ما جعل مالك تشيلسي الروسي، رومان أبراموفيتش، يمنح سلطة قيادة النادي الإنجليزي إلى مؤسسته الخيرية في الأشهر المقبلة.

وقال النادي في بيانه المقتضب، والذي نشره عبر موقعه الرسمي، يوم الأحد: ”الوضع في أوكرانيا مروع ومدمر، مشاعر نادي تشيلسي مع الجميع في أوكرانيا، الجميع في النادي يصلي من أجل السلام“.

