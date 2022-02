الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”ويمبلي“ لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي وليفربول في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة تشيلسي ضد ليفربول.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ويمبلي في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

مشوار الفريقين

قطع تشيلسي مشوارا مليئا بالصعاب نحو المباراة النهائية بدأه بالفوز على أستون فيلا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما تعادلا بنتيجة 1-1 في الدور الثالث.

وتخطى تشيلسي عقبة ساوثهامبتون بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح أيضا بعد التعادل بنتيجة 1-1 في دور الستة عشر.

وفاز على برينتفورد بنتيجة 2-0 في دور الثمانية ثم تغلب على توتنهام في نصف النهائي بنتيجة 2-0 ذهابا و1-0 إيابا.

وتأهل ليفربول للمباراة النهائية بعد تغلبه على نوريتش سيتي بنتيجة 3-0 في الدور الثالث ثم تخطى عقبة بريستون نورث إيند بنتيجة 2-0 في دور الستة عشر.

وتخطى ليفربول عقبة ليستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعدما تعادلا بنتيجة 3-3 في ربع النهائي ثم تغلب على آرسنال في نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة 2-0 والتعادل دون أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 2-2 يوم الـ2 من يناير الماضي، بينما كان آخر لقاء بين الفريقين في كأس الرابطة يوم الـ26 من سبتمبر 2018 وفاز تشيلسي بنتيجة 2-1.

ويحمل ليفربول الرقم القياسي للتتويج بلقب كأس الرابطة بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 8 ألقاب، ولم يفز ليفربول بهذه البطولة منذ موسم 2011 – 2012 كما أن تشيلسي لم يفز بالبطولة منذ موسم 2014 – 2015.

The famous arch is looming! 🏟 #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/lHi8dJvPtE

أسلحة تشيلسي

يخوض تشيلسي اللقاء النهائي لبطولة كأس الرابطة باحثا عن التتويج باللقب الغائب منذ 7 مواسم كاملة، كما أن المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز، يطمع في تحقيق لقبه الرابع مع الفريق بعدما حقق دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويأمل توخيل تحقيق أول لقب محلي مع تشيلسي، ولكنه يصطدم بمواطنه يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، ليكتب الثنائي المواجهة رقم 18 بينهما، وكان تفوق كلوب 9 مرات مقابل 3 انتصارات فقط لتوخيل و5 تعادلات.

ولا يمر تشيلسي رغم نجاحات توخيل بأفضل لحظاته في ظل إعلان مالكه الروسي رومان إبراموفيتش رحيله عن الإشراف على الكرة، وهو الأمر الذي جعل توخيل نفسه يخرج بتصريحات إعلامية يعبر خلالها عن قلقه مما يحدث.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن مواجهة أي فريق يقوده يورغن كلوب لا يمنح المدرب المنافس المتعة، لأن كلوب يجيد وضع منافسيه تحت ضغط.

ورجح توخيل كفة ليفربول للفوز باللقاء على تشيلسي ولكنه أكد أن الفريق الأقل حظوظا في الترشح دائما يبذل قصارى جهده وهو ما يعد به الجمهور.

ويستعيد تشيلسي خدمات ريس جيمس الذي أكد توخيل أنه ربما يدفع به أساسيا بينما يغيب اللاعب بن تشيلويل للإصابة فقط.

ويعتمد توخيل على تشكيلة تضم على الأرجح حارس المرمى كيبا وأمامه ثلاثي خط الدفاع تياغو سيلفا وأنطونيو روديجير وأندريس كريستينسن.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره ماتيو كوفاسيتش ويمينا سيزار أزابيلكويتا ويسارا ماركوس ألونسو، بينما يعتمد توخيل على ثلاثة صناع لعب في خط الهجوم بفكرة رأس الحربة الوهمي، وهم: حكيم زياش، وكريستيان بوليسيتش، وكاي هافيرتز.

The Road to Wembley ends here.

أوراق ليفربول

يأمل يورغن كلوب حسم لقب جديد يضاف إلى سجل إنجازاته مع ليفربول الذي تولى قيادته في صيف 2015 وحقق لقب الدوري الإنجليزي موسم 2019 – 2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018 – 2019 وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

ولعب كلوب نهائي كأس الرابطة مرة وحيدة من قبل عام 2016 وخسر أمام مانشستر سيتي بخلاف أنه خسر على ملعب ويمبلي أيضا لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه يسعى لتحقيق أول لقب له على ملعب ويمبلي وحصد الفوز مؤكدا أن تشيلسي فريق قوي وبطل أوروبا والمواجهة ستكون صعبة للغاية.

ويغيب عن ليفربول روبرتو فيرمينو للإصابة، بينما يعتمد كلوب على تشكيلته التي تضم حارس المرمى كويمين كيليهر وأمامه فيرجيل فان ديك وجويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد وأندري روبرتسون في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فابينهو وبجواره جوردان هندرسون وتياغو ألكانتارا مع الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ودييغو جوتا في خط الهجوم.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن تشيلسي فريق قوي ومنظم ولديه أقوى خط وسط في العالم بوجود كانتي وكوفاسيتش وجورجينهو.

وأوضح أن ليفربول يملك أيضا أقوى هجوم في العالم وبالتالي المواجهة ستكون خارج التوقعات بين الفريقين.

🏆 It all comes down to this.

See you in the morning!#EFL | #CarabaoCupFinal pic.twitter.com/O0RZ4bTLDd

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) February 26, 2022