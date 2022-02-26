رسميًا.. رومان أبراموفيتش يعلن مغادرة نادي تشيلسي

أعلن الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي أنه منح مجلس أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مسؤولية إدارة النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وأصدر أبراموفيتش بيانًا رسميًا، عبر موقع نادي تشيلسي جاء به: ”خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عامًا تقريبًا، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم، بالإضافة إلى البناء للمستقبل، بينما أيضًا تلعب دورًا إيجابيًا في مجتمعاتنا“.

وأضاف: ”لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصلحة النادي في الصميم، ما زلت ملتزمًا بهذه القيم“.

واختتم: ”لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية مهمة إشراف ورعاية النادي، أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين“.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن اتخاذ حكومة المملكة المتحدة قرارًا بمنع المليونير الروسي رومان أبراموفيتش من دخول البلاد، بعد إعلان روسيا الحرب على جارتها أوكرانيا.

ووفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، قررت حكومة المملكة المتحدة منع رومان أبراموفيتش من الإقامة داخل البلاد أو الحصول على تأشيرة الدخول، نظرًا لقرار روسيا إعلان الحرب على أوكرانيا، والأحداث الملتهبة في شرق أوروبا.

Statement from Club Owner Roman Abramovich. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2022

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية قررت منع أبراموفيتش من دخول البلاد، على الرغم من تأكيده في أكثر من مناسبة عدم صلته بالنظام الروسي.

كما أقر مدرب نادي تشيلسي توماس توخيل أن وضع أبراموفيتش ”مقلق“ لفريقه منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال المدرب الألماني لتشيلسي للصحفيين: ”لا يمكننا التظاهر بأنها ليست مشكلة. الوضع رهيب بشكل عام بالنسبة لي ولطاقمي ولكل الناس في كوبهام (مركز تدريب تشيلسي) للاعبين“.

وتابع توخيل، الذي يلاقي فريقه ليفربول في نهائي كأس الرابطة، الأحد: ”لم يتوقع أحد هذا الأمر. وكما قلت، هذا الأمر يؤثر على معنوياتنا وحماستنا في مقاربة النهائي“.

وأضاف توخيل الذي قاد تشيلسي إلى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي: ”هناك الكثير من الشكوك حول وضع نادينا والوضع في المملكة المتحدة، لدرجة أن تعليقي لن يكون له أي معنى“.

وطالب توخيل السماح للاعبيه أن ”يركزوا على الرياضة وعدم الانخراط في السياسة“. وختم: ”كل هذا يجلب الكثير من عدم اليقين لجميع الأشخاص والعائلات المنخرطة راهناً أكثر منا. أفكارنا معهم وهذا هو الأهم“.