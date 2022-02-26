عناق حار ومؤثر بين الأوكرانيينِ زينتشنكو وميكولنكو قبل مواجهة إيفرتون ومانشستر سيتي (فيديو)

تبادل الأوكرانيان أولكسندر زينتشنكو (لاعب مانشستر سيتي)، ومواطنه فيتالي ميكولنكو (مدافع إيفرتون)، عناقا مؤثرا قبل لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

ولدى اللاعبينِ الدوليين الأوكرانيين أمور أكثر أهمية بكثير للقلق بشأنها من كرة القدم هذا الأسبوع، حيث صدم الغزو الروسي لأوكرانيا العالم، وقد أرسل زينتشينكو رسائل دعم لوطنه وحضر وقفة احتجاجية في وسط مانشستر سيتي مساء الخميس للتنديد بالعدوان الروسي.

ووضع كل من سيتي وإيفرتون اللاعبين على مقاعد البدلاء يوم السبت، وقد تم الترحيب بهما في إستاد ”غوديسون بارك“ عندما خرجا من أجل القيام بعمليات الإحماء، حيث رفع مشجعو الفريقين أعلام أوكرانيا ولافتات دعم للدولة الأوروبية التي اجتاحتها روسيا قبل يومين، وأعربوا عن دعمهم للثنائي وبقية لاعبي أوكرانيا قبل انطلاق المباراة.

وقالت صحيفة ”مانشستر إيفنينغ نيوز“، إن زينتشينكو ترك الإحماء مع زملائه في سيتي مؤقتًا للقاء ميكولينكو عند خط المنتصف لاحتضان زميله في المنتخب الوطني ومشاركته لحظة هادئة معًا.

ومع ظهور اللاعبين، ارتدى لاعبو السيتي قمصانا عليها علم أوكرانيا ورسالة ”لا للحرب“، بينما ارتدى جميع لاعبي إيفرتون أعلام أوكرانيا حول أكتافهم، ورفعت الأعلام واللافتات المؤيدة لأوكرانيا في المدرجات.

🔴 عناق ولحظة مؤثرة بين اللاعبين الأوكرانيين زينتشيكو لاعب مانشستر سيتي و ميكولينكو لاعب إيفرتون.#ايفرتون #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/cmwjVBxKkv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

في حديثه قبل المباراة، قال بيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، متصدر الدوري: ”بالطبع نحن حساسون لكل شيء، خاصة بالنسبة لأليكس (زينتشنكو)، إنها قضية تخص جميع أنحاء العالم، وليس فقط للشعب الأوكراني، حتى الروس الأبرياء؛ لأنهم أرسلوا إلى الحرب ولا يريدون الذهاب“.

وقال فرانك لامبارد المدير الفني لإيفرتون: ”من المهم إظهار الدعم، لدينا الكثير من التعاطف في النادي، كان بعض الدعم في عالم الرياضة رائعًا، لدينا لاعب أوكراني في الفريق مثل سيتي تماما، ولقد تحدث معه (ميكولنكو)، كان دائمًا قراره المشاركة في المباريات، لم يكن هناك أدنى فكرة على الإطلاق لعدم مشاركته.

”يقع على عاتقنا المسؤولية لفعل ما في وسعنا، ليس هناك الكثير من المساعدة لمعرفة أننا موجودون من أجله، إنه أمر صعب عليه، وأنا متأكد من أن كلا الجمهورين سيدعمان هذين اللاعبين“.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الكرملين أن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجددا اليوم السبت بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الهجوم يوم الجمعة ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد.

وتحدث كل من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة عن احتمال عقد محادثات، لكن أوكرانيا قالت إن الاشتباكات مع القوات الروسية الغازية استمرت ليل الجمعة واليوم السبت.