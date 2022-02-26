بعد 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية.. إريكسن يشارك في أول مباراة رسمية مع برينتفورد (فيديو)

عاد الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة في أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لـ8 أشهر عن كرة القدم، بعد إصابته بأزمة قلبية مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، والتي أقيمت في الصيف الماضي.

وشارك إريكسن مع فريقه برينتفورد الإنجليزي، يوم السبت، أمام نيوكاسل في المواجهة التي تجمع الفريقين، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل النجم الدنماركي بديلا في الدقيقة 52 من اللقاء، ونال تصفيقا حارا من الجماهير الحاضرة في الملعب.

ولم يشارك إريكسن في أي مباراة كرة قدم رسمية منذ تعرضه لسكتة قلبية خلال مواجهة منتخب بلاده مع نظيره الفنلندي، خلال مرحلة المجموعات من بطولة يورو 2020، والتي أقيمت في الصيف الماضي.

Christian Eriksen comes on for Brentford, fair play to the #NUFC fans for a standing ovation all round the stadium. COYB #BrentfordFC pic.twitter.com/kG5S5pdrVI — Beesotted Brentford (@Beesotted) February 26, 2022

وكان شارك إريكسن مع فريقه الجديد برينتفورد الإنجليزي في مواجهة ودية أمام نظيره فريق ساوثيند، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3 – 2، وخاض النجم الدنماركي 60 دقيقة من المباراة وصنع أول أهداف فريقه.

وكان إريكسن قد انضم لصفوف فريق برينتفورد خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن فسخ إنتر ميلان الإيطالي عقده مع اللاعب؛ لأن القواعد في إيطاليا لن تسمح له باللعب بعد تركيب جهاز مزيل الرجفان.

وعاد الدنماركي إلى الدوري الممتاز الذي تألق فيه بين 2013 و2020 خلال دفاعه عن ألوان توتنهام، قبل ترك الأخير للالتحاق بإنتر.

وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به إلى الرحيل عن ”النيراتزوري“ بالتراضي.

يذكر أن برينتفورد يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 24 نقطة من 25 مباراة، ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة.