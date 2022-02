بعد 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية.. إريكسن يشارك في أول مباراة رسمية مع برينتفورد (فيديو)

عاد الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة في أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لـ8 أشهر عن كرة القدم، بعد إصابته بأزمة قلبية مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، والتي أقيمت في الصيف الماضي.

وشارك إريكسن مع فريقه برينتفورد الإنجليزي، يوم السبت، أمام نيوكاسل في المواجهة التي تجمع الفريقين، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل النجم الدنماركي بديلا في الدقيقة 52 من اللقاء، ونال تصفيقا حارا من الجماهير الحاضرة في الملعب.

ولم يشارك إريكسن في أي مباراة كرة قدم رسمية منذ تعرضه لسكتة قلبية خلال مواجهة منتخب بلاده مع نظيره الفنلندي، خلال مرحلة المجموعات من بطولة يورو 2020، والتي أقيمت في الصيف الماضي.

Christian Eriksen comes on for Brentford, fair play to the #NUFC fans for a standing ovation all round the stadium. COYB #BrentfordFC pic.twitter.com/kG5S5pdrVI

