رياضة

بعد 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية.. إريكسن يشارك في أول مباراة رسمية مع برينتفورد (فيديو)
تاريخ النشر: 26 فبراير 2022 16:33 GMT
تاريخ التحديث: 26 فبراير 2022 17:20 GMT

بعد 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية.. إريكسن يشارك في أول مباراة رسمية مع برينتفورد (فيديو)

عاد الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة في أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لـ8 أشهر عن كرة القدم، بعد إصابته بأزمة قلبية مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020،

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

عاد الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة في أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لـ8 أشهر عن كرة القدم، بعد إصابته بأزمة قلبية مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، والتي أقيمت في الصيف الماضي.

وشارك إريكسن مع فريقه برينتفورد الإنجليزي، يوم السبت، أمام نيوكاسل في المواجهة التي تجمع الفريقين، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل النجم الدنماركي بديلا في الدقيقة 52 من اللقاء، ونال تصفيقا حارا من الجماهير الحاضرة في الملعب.

ولم يشارك إريكسن في أي مباراة كرة قدم رسمية منذ تعرضه لسكتة قلبية خلال مواجهة منتخب بلاده مع نظيره الفنلندي، خلال مرحلة المجموعات من بطولة يورو 2020، والتي أقيمت في الصيف الماضي.

وكان شارك إريكسن مع فريقه الجديد برينتفورد الإنجليزي في مواجهة ودية أمام نظيره فريق ساوثيند، التي انتهت بفوز الأول بنتيجة 3 – 2، وخاض النجم الدنماركي 60 دقيقة من المباراة وصنع أول أهداف فريقه.

وكان إريكسن قد انضم لصفوف فريق برينتفورد خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن فسخ إنتر ميلان الإيطالي عقده مع اللاعب؛ لأن القواعد في إيطاليا لن تسمح له باللعب بعد تركيب جهاز مزيل الرجفان.

وعاد الدنماركي إلى الدوري الممتاز الذي تألق فيه بين 2013 و2020 خلال دفاعه عن ألوان توتنهام، قبل ترك الأخير للالتحاق بإنتر.

وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به إلى الرحيل عن ”النيراتزوري“ بالتراضي.

يذكر أن برينتفورد يحتل المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي برصيد 24 نقطة من 25 مباراة، ويتصدر مانشستر سيتي برصيد 63 نقطة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play