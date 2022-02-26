مذيعة رياضية تبكي على الهواء مرتدية ألوان علم أوكرانيا (صور)

يبدو أن هايلي ماكوين قد تغلبت عليها العاطفة أثناء تقديمها النشرة الرياضية في شبكة ”سكاي سبورتس“ على الهواء مباشرة، وقد بكت من التأثر بحديثها عن تقرير لنجوم الرياضة المتأثرين بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن بكاء هايلي على الهواء مباشرة دفع الجماهير للقلق عليها ليرسلوا لها أمنيات طيبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن بدأت المذيعة البالغ عمرها 42 عامًا ”بالبكاء“ في منتصف التقرير الذي كانت تقدمه.

وبعد فترة وجيزة من مقطع عن نجوم الرياضة المتأثرين بالأزمة في أوكرانيا، انتقلت ماكوين إلى مقابلة مسجلة مسبقًا مع جون ستونز مدافع مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي.

وأثناء قيامها بذلك، يمكن سماع صوتها يخفت ويبدو أنها عانت لمواصلة الحديث، وبعد انتهاء فقرة ستونز، ذهبت ”سكاي سبورتس نيوز“ إلى فاصل لتعود ماكوين بعدها أمام الكاميرا وكانت بخير.

وارتدت ماكوين بلوزة زرقاء مع تنورة صفراء أثناء تقديمها النشرة، يوم السبت، وهي ذاتها نفس ألوان العلم الأوكراني، وذلك في إشارة واضحة لإظهار دعمها للدولة التي اجتاحتها القوات الروسية.

وقد يكون بكاؤها على الهواء له علاقة بالغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، لا سيما وأنه جاء بعد نحو يومين من بدء الغزو، حيث كتب أحد المعجبين المهتمين على تويتر: ”بدت وكأنها بدأت تبكي خلال التقرير الأخير خارج شاشة سكاي سبورتس نيوز“.

وأضاف آخر: ”يبدو بالتأكيد أنها كانت تبكي. أتمنى أن تكون بخير وأن يأتي شخص ما لتولي الأمر إذا احتاجت ذلك“.

وواصلت ماكوين تقديم النشرة بشجاعة بعد أن كافحت لكبح دموعها، حيث أشاد بها المشاهدون أيضًا على ملابسها ذات اللون الأزرق والأصفر.

وقال أحدهم: ”شكرًا هايلي ماكوين على (ملابسك) هذا الصباح. لمسة من الرقي والشجاعة. أتمنى أيضًا أن يكون كل شيء على ما يرام معك. كانت تلك لحظة صعبة لكنك تعافيت ببراعة. أرسل كل تمنياتي لك ولأمنياتك“.

وأثنى عليها آخر بقوله: ”أحب حقيقة أن هايلي ماكوين ترتدي ملابس بألوان العلم الأوكراني. أشياء عظيمة“.

وتعمل ماكوين في تقديم برنامج ”سكاي سبورتس نيوز“ منذ عام 2010، وهي ابنة جوردون ماكوين لاعب مانشستر يونايتد وليدز يونايتد السابق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الكرملين أن القوات الروسية بدأت التقدم في أوكرانيا مجددا، اليوم السبت، بعدما أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوقف الهجوم يوم الجمعة ترقبا لمحادثات مع كييف لم تنعقد.

وتحدث كل من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة عن احتمال عقد محادثات، لكن أوكرانيا قالت إن الاشتباكات مع القوات الروسية الغازية استمرت ليل الجمعة واليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه بعد أمر بوتين لم تشتبك القوات الروسية إلا مع ”مجموعات من القوميين“ على عكس القوات الأوكرانية النظامية، بينما قالت حكومة كييف، اليوم، إن القوات الروسية هاجمت عددا من المدن الأوكرانية، وإنه تم احتجاز مخربين روس في العاصمة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أنها سيطرت على مدينة ميليتوبول الأوكرانية.