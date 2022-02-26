توخيل: الشكوك حول رومان أبراموفيتش تقلق تشيلسي

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن الشكوك حول مستقبل المالك الروسي للنادي رومان أبراموفيتش على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا تزعج الفريق قبل خوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمام ليفربول غدا الأحد.

ولم يواجه أبراموفيتش، الذي اشترى نادي تشيلسي في 2003، أي عقوبات حتى الآن، لكن، ذكر اسمه في البرلمان يوم الخميس عند كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أكبر حزمة عقوبات ضد روسيا.

وأبلغ توخيل الصحفيين يوم الجمعة ”أود الاحتفاظ بحقي في عدم التعليق لحين صدور قرار لكننا ندرك الأمر وهذا يقلقنا ويشتت انتباهنا“.

وأضاف ”إلى درجة معينة أتفهم الآراء الحساسة تجاه النادي ومن يمثله وربما يتفهم الناس أن المدرب أو اللاعبين لا يطلعون بدقة عما يجري حقا، وفي هذه اللحظة لا نشعر بمسؤولية عن كل هذا. نشعر بأن الأمر فظيع دون شك“.

وأقر المدرب الألماني بأنه ولاعبيه يعانون لعدم التفكير في الصراع في أوكرانيا وتحويل التركيز إلى نهائي كأس الرابطة.

وتابع ”أعتقد أن الموقف كبير جدا وليس منفصلا عن أحد. الوضع يقلق أوروبا ويحدث في أوروبا ونحن جزء من أوروبا ولا يمكننا تجاهل الأمر وإغلاق الباب والتركيز في كرة القدم“.

ذا صن: تشيلسي لن يتأثر ماليا حال وضع مالكه الروسي رومان أبراموفيتش على لائحة العقوبات البريطانية https://t.co/c4LcL2CTA9 pic.twitter.com/vIkAuCl4Fu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

والتقى الفريقان في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2005، وفاز تشيلسي 3/2 في أول لقب للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ومباراة الأحد ستكون النهائي الخامس لتشيلسي منذ ذلك الحين، بعد أن فاز مرتين من المباريات الأربع السابقة، ووصل للنهائي 9 مرات في المجموع، ووحده ليفربول خاض مباريات نهائية أكثر (13).

ومواجهة الأحد ستكون المواجهة 246 لليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ولا يتفوق عليه سوى أستون فيلا برصيد 254 مباراة.

ليفربول ثاني أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في كأس رابطة الأندية الإنجليزية برصيد 491 هدفًا، متأخرا بـ16 هدفا فقط عن المتصدر أستون فيلا.

الغارديان: أندية دوري السوبر الأوروبي ستعيد إطلاق البطولة خلال أيام https://t.co/5KI3AzGfw7 pic.twitter.com/U2ZL54snJo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

وحال سجل تشيلسي 3 أهداف على ملعب ويمبلي غدا الأحد، فإن البلوز سيصبح الفريق السابع الذي يسجل 400 هدف في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وانتهت مواجهتا الدوري بين ليفربول وتشيلسي هذا الموسم بالتعادل (1/1 و2/2).

ومواجهة النهائي ستكون رقم 68 بين تشيلسي وليفربول في القرن الحادي والعشرين، وفي الفترة ذاتها، لم يتفوق أي فريق على تشيلسي أكثر من ليفربول (23 انتصارًا).