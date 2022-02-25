مانشستر يونايتد ينسحب من عقد رعاية مع الخطوط الروسية

أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة بيانًا يؤكد فيه إنهاء شراكته مع شركة ”إيروفلوت“ الروسية.

و“إيروفلوت“ هي خطوط الطيران الرسمية لمانشستر يونايتد منذ عام 2013، ويستقل الفريق طائراتها عادة لخوض المنافسات الأوروبية، لكن النادي الإنجليزي فضّل شركة أخرى للسفر إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

وتم حظر شركة الخطوط الجوية المملوكة لروسيا من المملكة المتحدة وسط العقوبات التي فرضها رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الخميس بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا .

وتم عقد رعاية الشركة ومانشستر يونايتد في 2013 وتم تجديده في 2017 مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وقال مانشستر يونايتد في بيانه: ”في ضوء الأحداث في أوكرانيا، قمنا بسحب حقوق رعاية شركة ”إيروفلوت“.

وأضاف: ”نشارك جماهيرنا مخاوفنا في جميع أنحاء العالم ونتعاطف مع المتضررين“.

وكانت صحيفة ”ميرور“ قد ذكرت أمس الخميس أن مانشستر يونايتد يستعد لإنهاء الاتفاق مع شركة ”إيروفلوت“.

نقل نهائي دوري الأبطال

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد قال في بيان إنه قرر إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022 في باريس بدلا من مدينة سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.

وأضاف الاتحاد القاري أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في الاستاد الوطني لفرنسا (ستاد دو فرانس) في العاصمة باريس في 28 مايو أيار المقبل.

وأيدت نادين دوريس وزيرة الثقافة البريطانية المسؤولة عن الرياضة قرار اليويفا قائلة: ”أرحب بتحرك اليويفا الحاسم لحرمان سان بطرسبرغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام“.

وأضافت المسؤولة البريطانية: ”لا يجب السماح لروسيا باستغلال الأحداث الرياضية والثقافية.. لتبرير هجومها غير المبرر والمدبر.. والذي لا داعي له ضد دولة ديمقراطية ذات سيادة“.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد 46 نقطة من 26 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع واتفورد يوم السبت ثم مع مانشستر سيتي ثم توتنهام في الدوري الإنجليزي، ثم أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم مع ليفربول ثم ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي آخر 10 مباريات لمانشستر يونايتد فاز في 5 منها وتعادل 4 مرات وخسر مرة.