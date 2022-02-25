رياضة

كريستيانو رونالدو: أتمنى أن أستمر في اللعب 4 أو 5 سنوات
تاريخ النشر: 25 فبراير 2022 12:37 GMT
تاريخ التحديث: 25 فبراير 2022 13:00 GMT

كريستيانو رونالدو: أتمنى أن أستمر في اللعب 4 أو 5 سنوات

رونالدو سجل 15 هدفا في 29 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد إنه قد يعتزل بعد 4 أو 5 سنوات.

وأتم رونالدو 37 عاما قبل أيام علما أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2023.

وتعرض الدولي البرتغالي لانتقادات كثيرة هذا الموسم رغم تسجيله 15 هدفا في 29 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات.

وقال رونالدو خلال مقابلة مع شبكة ”DAZN“، اليوم الجمعة: ”أعلم أنه لم يتبق الكثير من السنوات قبل أن أتوقف عن اللعب، وأتمنى أن أستمر في الفوز بأربع أو خمس سنوات أخرى“.

وأضاف: ”لقد كانت حياتي رحلة جميلة للغاية، لقد تركت بصمتي في كل مكان كنت فيه، أعتقد أنه من الصعب على أي لاعب آخر الوصول للأرقام التي حققتها، يكفيني الفخر بأنني تركت علامة في كل مكان تواجدت فيه.

وأتم رونالدو: ”عليك أن تكون ذكيًا وتقول إنه عندما تبلغ ثماني سنوات أو 20 أو 25 عامًا، فإن الأمر يختلف عن كونك 35 عامًا، هذا هو النضج والخبرة والذكاء لفهم أنك ربما تفقد بعض الأشياء، لكنك تستفيد أشياء أخرى ولديك التوازن الصحيح لتكون قادرًا على مواصلة المنافسة وأن تكون على أعلى مستوى ”.

 

وانتقل كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد صيف عام 2009 في صفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 94 مليون يورو، وظل مع النادي الملكي 9 مواسم، قبل أن يغادره إلى يوفنتوس صيف عام 2018.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن رونالدو سجل 450 هدفا وصنع 132 في 438 مباراة مع ريال مدريد، في حين سجل 133 هدفا وصنع 71 في 321 مباراة مع مانشستر يونايتد، بينما سجل مع يوفنتوس 101 هدفا وصنع 22 في 134 مباراة.

وكريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لمنتخب البرتغال 115 هدفا في 184 مباراة.

وفشل رونالدو في التسجيل أو الصناعة في مباراة مانشستر يونايتد مع أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، قبل أيام في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن رونالدو فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف، أو حتى تحقيق أي فوز خلال 4 مباريات خاضها ضد أتلتيكو مدريد على واندا ميتروبوليتانو في مختلف المسابقات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مرة واحدة.

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