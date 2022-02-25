ذا صن: تشيلسي لن يتأثر ماليا حال وضع مالكه الروسي رومان أبراموفيتش على لائحة العقوبات البريطانية

تتجه الأنظار إلى تشيلسي الذي يملكه الروسي رومان أبراموفيتش أحد المساندين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، واتجاه بريطانيا لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وعلى الشركات والأشخاص الروسيين.

وذكرت تقارير إعلامية أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي محروم من العيش في بريطانيا لصلته بفلاديمير بوتين ولم يتم منحه تأشيرة إقامة رغم أنه يملك قصرا في لندن ويملك ناديا إنجليزيا.

وأكدت صحيفة ”ذا صن“ أن تشيلسي يعتقد أنه لن يتأثر ماليا في حال وضع اسم مالكه رومان أبراموفيتش على قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا، وهو قرار متوقع بالنظر لصلة الملياردير الروسي بنظام فلاديمير بوتين ولأنه أحد مسانديه ورفض سابقا إدانته في قضية تسميم معارض روسي في بريطانيا.

وطالبت البرلمانية ليلى موران بتجميد ومصادرة أصول وممتلكات 35 شخصية روسية في بريطانيا من بينهم مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش وراعي إيفرتون أليشير عثمانوف.

وأعلن بوريس جونسون الوزير الأول البريطاني عن عدة عقوبات اقتصادية ضد روسيا شملت شركات وأشخاص لكنها حاليا لا تضم الملياردير الروسي مالك تشيلسي.

بولندا والسويد والتشيك تعارض إقامة تصفيات كأس العالم في روسيا https://t.co/STxgIEoYO7 pic.twitter.com/K72J0AED9e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

وذكرت الصحيفة وفقا لمصادرها أن أبراموفيتش أكد أنه لم يفعل أي شيء من شأنه أن يجعله عرضة للعقوبات كما لا توجد مؤشرات على معاقبته في الوقت الحالي.

وفي حال تم تجميد ممتلكاته وأصوله التجارية فالصحيفة أكدت أن تشيلسي لن يعاني من أي مشاكل مالية على الأقل على المدى القصير.

ومنذ رفض منحه تأشيرة إقامة لم يعد رومان أبراموفيتش يزور بريطانيا سوى في مرات قليلة بجواز سفر ”إسرائيلي“.

الروماني ميرتشا لوشيسكو مدرب دينامو كييف يؤكد عدم مغادرته أوكرانيا رغم هجوم الجيش الروسي وقال لوشيسكو : "لن أغادر أوكرانيا أنا لست جباناً .. آمل ان تتوقف هذه الحرب لأن الكل سيتضرر".#روسيا_أوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/xLH4kRHnlg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

وحسب خبراء فإن الحكومة البريطانية ستتجنب اتخاذ قرار بتجميد أموال أبراموفيتش لأنه سيؤثر على النادي الذي يوظف المئات ويملك الآلاف من المشجعين وهذا يعني أن تشيلسي سيستمر كعمل تجاري ويتلقى أموال البث التلفزيوني في المستقبل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم ودفع رواتب الموظفين والعاملين واللاعبين في النادي.

وفي حال معاقبته سيتم منع أي جهة من تقديم منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد الخاضعين للعقوبات أو لأعمالهم.

واستثمر أبراموفيتش 1،5 مليار جنيه إسترليني منذ شرائه سنة 2003 وحقق نجاحات كبيرة من بينها الفوز بلقبين بدوري أبطال أوروبا.

ودون أموال المالك، يملك تشيلسي عائدات مالية مهمة من ممتلكات النادي وشركات الرعاية وعائدات النقل التلفزيوني والجماهير.

وسيتأثر الفريق على المدى الطويل في سوق الانتقالات حسب الخبراء؛ لأنه كان دائما يعتمد على دعم المالك، لكنه سيظل يمول ذاته بشكل عادي.