رياضة

مانشستر يونايتد يستعد لإلغاء عقد رعاية مع شركة طيران روسية بسبب الحرب الأوكرانية
تاريخ النشر: 24 فبراير 2022 15:38 GMT
تاريخ التحديث: 24 فبراير 2022 16:10 GMT

مانشستر يونايتد يستعد لإلغاء عقد رعاية مع شركة طيران روسية بسبب الحرب الأوكرانية

إدارة مانشستر يونايتد تخطط للابتعاد عن الشركة الروسية بسبب الأزمة

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المصدر: نورالدين ميفراني- إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تستعد لإلغاء عقد رعاية الفريق مع شركة الطيران الروسية ”Aeroflot“؛ بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وأدانتها أغلب دول العالم، كما طالب رئيس الوزراء البريطاني بمنع روسيا من احتضان تظاهرات رياضية أوروبية وعالمية.

وحسب الصحيفة، فإن إدارة مانشستر يونايتد تخطط للابتعاد عن الشركة الروسية بسبب الأزمة رغم كون شركة الطيران ”Aeroflot“ تعتبر أحد الرعاة الرئيسيين للفريق.

وبدأت علاقة شركة الطيران الروسية مع مانشستر يونايتد سنة 2013، وتم تجديد العقد في 2017. وتمنح الشركة للفريق حوالي 40 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وتعتبر إدارة مانشستر يونايتد حسب الصحيفة أن استمرار علاقتها بشركة الطيران الروسية ”Aeroflot“ قد يتسبب في خسائر اقتصادية للفريق وتضرر صورته لدى جماهير كرة القدم.

كما من المحتمل أن تصدر الحكومة البريطانية عقوبات على شركة ”Aeroflot“ ومنعها من دخول بريطانيا كجزء من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وهو ما يطرح مشكلة لملاك الفريق الأمريكيين المطالبين بالتفاوض مع الشركة لإنهاء عقد الرعاية.

وتملك الشركة الروسية أسطولا من الطائرات تصل إلى 146 وجهة في 52 بلدا، وينتهي عقدها مع مانشستر يونايتد في سنة 2023، ولا يخطط ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي للفريق الإنجليزي لتجديد العقد.

وسافر مانشستر يونايتد لمدريد العاصمة الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على متن رحلة بديلة لشركة ”تيتان“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، فإدارة مانشستر يونايتد تبحث عن خطة بديلة لعقد رعاية جديد يعوض شركة الطيران الروسية، وتعتبر شركة “ قطر للطيران“ أبرز الاحتمالات المطروحة على إدارة الفريق.

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