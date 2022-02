كونتي يشكك في مستقبله مع توتنهام: "ربما لست جيدا"

بدا أن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير يشكك في مستقبله مع النادي بعدما تلقى الخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما سقط 1-صفر أمام مضيفه بيرنلي أمس الأربعاء.

وجاء الفوز 3-2 على مضيفه مانشستر سيتي يوم السبت ليزيح الكآبة عن الفريق بعد ثلاث هزائم متتالية لكن توتنهام خسر أمام مضيفه المتعثر بيرنلي بضربة رأس من بن مي في الدقيقة 71.

ووصف كونتي سلسلة النتائج الحالية ”بغير مقبولة“ وزاد الشكوك بشأن قدرته على قلب أوضاع النادي بعد توليه المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني عقب رحيل نونو إسبيرتو سانتو.

وأبلغ المدرب الإيطالي الفائز بالألقاب مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان ”نفعل كل شيء لتغيير الوضع لكن هذا ليس كافيا. أربع هزائم في خمس مباريات ليس جيدا. هذا لا يحدث لي“.

”ربما لست جيدا. توتنهام تعاقد معي لتغيير الأمور لكني صادق. يمكن أن أكتفي بتقاضي راتبي لكني صادق. خسرنا أربعا من خمس مباريات. هذا غير مقبول“.

Here’s Antonio Conte press conference after Burnley game. “Maybe I’m not so good – I can’t close my eyes, I have ambition”. ⚪️ #THFC

