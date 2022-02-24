كونتي يشكك في مستقبله مع توتنهام: "ربما لست جيدا"

بدا أن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير يشكك في مستقبله مع النادي بعدما تلقى الخسارة الرابعة في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما سقط 1-صفر أمام مضيفه بيرنلي أمس الأربعاء.

وجاء الفوز 3-2 على مضيفه مانشستر سيتي يوم السبت ليزيح الكآبة عن الفريق بعد ثلاث هزائم متتالية لكن توتنهام خسر أمام مضيفه المتعثر بيرنلي بضربة رأس من بن مي في الدقيقة 71.

ووصف كونتي سلسلة النتائج الحالية ”بغير مقبولة“ وزاد الشكوك بشأن قدرته على قلب أوضاع النادي بعد توليه المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني عقب رحيل نونو إسبيرتو سانتو.

وأبلغ المدرب الإيطالي الفائز بالألقاب مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان ”نفعل كل شيء لتغيير الوضع لكن هذا ليس كافيا. أربع هزائم في خمس مباريات ليس جيدا. هذا لا يحدث لي“.

”ربما لست جيدا. توتنهام تعاقد معي لتغيير الأمور لكني صادق. يمكن أن أكتفي بتقاضي راتبي لكني صادق. خسرنا أربعا من خمس مباريات. هذا غير مقبول“.

Here’s Antonio Conte press conference after Burnley game. “Maybe I’m not so good – I can’t close my eyes, I have ambition”. ⚪️ #THFC ⤵️🎥 @HaytersTV pic.twitter.com/Zgmm3iBv7T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2022

وكانت ضربة رأس من هاري كين ارتدت من القائم هي أخطر فرصة لتوتنهام للتسجيل.

وبقي توتنهام في المركز الثامن برصيد 39 نقطة من 24 مباراة متأخرا بسبع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 26 مباراة.

ويعلم كونتي أنه لو أراد فريقه بلوغ المربع الذهبي فالأداء الذي قدمه أمام سيتي يوم السبت لا يجب أن يكون الاستثناء.

وقال كونتي ”ربما هناك شيء خطأ. أريد تحمل المسؤولية وأنا منفتح على أي نقاش لو كنت مضطرا لذلك. أريد مساعدة توتنهام منذ اليوم الأول لوصولي. وأيضا تقاضي راتبي. الوضع ليس جيدا في الوقت الحالي.

”لدينا مباراة أخرى يوم السبت (في ملعب ليدز يونايتد) إنها لحظة لمعرفة وضعنا والتقييم. أفعل ما بوسعي لكن الوضع لا يتغير. في آخر خمس مباريات لعبنا كأننا نواجه الهبوط. هذا هو واقعنا“.

وتابع ”أريد تحسين الوضع وتقييمه مع النادي لأنه إذا استمر هذا الأمر فيجب علينا الانتباه لأن في هذه البطولة يمكن أن تنهي الموسم في المركز العاشر أو 12 أو 13 وهو ما كان عندما جئت“.