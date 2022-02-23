محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

أحرز محمد صلاح هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ليقود ليفربول للتقدم بثلاثية على ضيفه ليدز يونايتد، ويصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي تسجيلا للأهداف في أنفيلد في الدوري الممتاز، متجاوزا المهاجم السابق مايكل أوين الذي سجل 63 هدفا.

ورفع النجم المصري، البالغ عمره 29 عاما، رصيده من الأهداف في أنفيلد إلى 65 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك وفقا لموقع Squawka Football للإحصائيات.

ولم يكتف صلاح بهدفيه من ركلتي جزاء خلال الشوط الأول أمام ليدز يونايتد، لكنه صنع الهدف الذي سجله جويل ماتيب أيضا.

كما أصبح قائد الفراعنة أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 10 أهداف ويصنع أكثر من 10 تمريرات حاسمة في الدوري هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفا وصنع عشر تمريرات حاسمة.

#محمد_صلاح هذا الموسم بالدوري الإنجليزي ⚽️ سجل: 19

🅰️ صنع: 10#محمد_صلاح موسم 2020-2021 بالدوري الإنجليزي ⚽️ سجل: 22

🅰️ صنع: 5#ليفربول_ليدز pic.twitter.com/9D8IHP3osp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

وسجل صلاح 19 هدفا في 24 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وقد احتاج إلى 30 مباراة للوصول إلى هذا الرقم الموسم الماضي.

وكال المدير الفني الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول المديح لصلاح بعدما وصل الهداف المصري إلى 150 هدفا مع ناديه في كل المسابقات، خلال الفوز 3-1 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، لكنه تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 152 هدفا.

وأصبح صلاح، الذي قاد المنتخب المصري إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية في وقت سابق من الشهر الحالي أمام السنغال، ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم بعد روجر هانت.

وسجل الجناح المصري هدفا في فوز ليفربول 2-صفر على إنتر ميلان في سان سيرو في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل مباراة العودة في الثامن من الشهر المقبل.

#محمد_صلاح صنع وسجل "10" أهداف على الأقل في "3" مواسم من البريميرليغ مع #ليفربول .. اللاعب الوحيد الذي حقق ذلك منذ انطلاق الدوري الإنجليزي في نسخته الحديثة #ليفربول_ليدز pic.twitter.com/UxU7uNiqKn — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

وبهذا الهدف يكون صلاح قد هز الشباك في آخر ثماني مباريات بعيدا عن أنفيلد في دوري الأبطال، وهو إنجاز رائع بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الرقم.

ومع ذلك، يحمل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الرقم القياسي لعدد الأهداف المتتالية خارج الأرض في البطولة القارية، حيث سجل في 12 مباراة متتالية أثناء لعبه في ريال مدريد.