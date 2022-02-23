ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يعزز صدارته

ابتعد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن أحرز هدفي فريقه الأول والثالث في شباك ليدز، خلال مباراة مؤجلة بين الفريقين بالبريميرليغ تقام، اليوم الأربعاء.

وأحرز ”صلاح“ هدف التقدم لصالح ليفربول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء سددها ببراعة على يسار الحارس.

وعزز محمد صلاح تقدم فريقه وأحرز الهدف الثالث لليفربول والثاني له من ركلة جزاء أيضًا

ورفع الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالي دييغو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفًا.

🔴 رقم جديد! محمد صلاح بات ثالث أكثر لاعب في تاريخ نادي #ليفربول تسجيلاً للأهداف في ملعب أنفيلد في البريميرليغ.#محمد_صلاح سجل 64 هدفًا مُتخطيًا الأسطورة مايكل أوين الذي سجل 63 فقط.#ليفربول_ليدز #LIVLEE pic.twitter.com/Z6vuV18Z9G — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

ويسعى ليفربول إلى مواصلة انتصاراته، بعدما تخطى ضيفه نورويتش سيتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب ”أنفيلد“، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من ”البريميرليغ“.

ويخوض فريق ليفربول اختبار سهل على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه ليدز يونايتد، في المواجهة المقررة إقامتها، اليوم الأربعاء، على ملعب ”أنفيلد“، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ”الريدز“ مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، جمعها من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 6 لقاءات، وخسارة مواجهتين فقط، وسجل 64 هدفًا، وتلقى 20 هدفًا.

وسجل ”صلاح“ هدفه الـ151 مع ليفربول ليصبح ثاني أسرع لاعب يحقق هذا السجل التهديفي في تاريخ ”الريدز“، بعد روجر هانت الذي سجلها خلال 226 مباراة، مقابل 233 لقاء للنجم المصري.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

دييغو جوتا، ليفربول، 12 هدفًا.

رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 9 أهداف.

سون هيونغ مين، توتنهام، 9 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 8 أهداف.

ماسون مونت، تشيلسي، 7 أهداف.