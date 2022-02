فريد: صفة المدرب المؤقت لرالف رانجنيك تتسبب في بعض الشكوك

قال البرازيلي فريد، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إنه ”من الغريب بعض الشيء“ تعيين رالف رانجنيك بصفة المدرب المؤقت؛ ما تسبب في بعض الشكوك المتعلقة بمستقبل النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتولى رانجنيك، البالغ 63 عاما، قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، قبل أن ينتقل مدرب شالكه ورازن بال شبورت لايبزيغ السابق للعمل في منصب استشاري مع النادي الإنجليزي في العامين المقبلين.

وأبلغ فريد محطة ”تي.إن.تي سبورتس“ البرازيلية، مساء يوم الثلاثاء ”هذا غريب بعض الشيء. أعرف في كرة القدم أنه من المهم تحقيق النتائج الإيجابية بأسرع شكل ممكن، لكن من المهم أيضا وجود خطة طويلة المدى“.

وأضاف ”أعتقد أنه من السيئ لنا بعض الشيء عدم توفر ذلك. في الوقت الحالي يتعلق الأمر كله بأهداف قصيرة المدى. لا نعرف ما سيحدث بعد نهاية هذا الموسم“.

Fred has expressed concerns about #MUFC's long-term planning, admitting "it is a bit strange" to be under an interim manager. pic.twitter.com/g8fnDV38Mu

