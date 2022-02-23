فريد: صفة المدرب المؤقت لرالف رانجنيك تتسبب في بعض الشكوك

قال البرازيلي فريد، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إنه ”من الغريب بعض الشيء“ تعيين رالف رانجنيك بصفة المدرب المؤقت؛ ما تسبب في بعض الشكوك المتعلقة بمستقبل النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتولى رانجنيك، البالغ 63 عاما، قيادة مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، قبل أن ينتقل مدرب شالكه ورازن بال شبورت لايبزيغ السابق للعمل في منصب استشاري مع النادي الإنجليزي في العامين المقبلين.

وأبلغ فريد محطة ”تي.إن.تي سبورتس“ البرازيلية، مساء يوم الثلاثاء ”هذا غريب بعض الشيء. أعرف في كرة القدم أنه من المهم تحقيق النتائج الإيجابية بأسرع شكل ممكن، لكن من المهم أيضا وجود خطة طويلة المدى“.

وأضاف ”أعتقد أنه من السيئ لنا بعض الشيء عدم توفر ذلك. في الوقت الحالي يتعلق الأمر كله بأهداف قصيرة المدى. لا نعرف ما سيحدث بعد نهاية هذا الموسم“.

Fred has expressed concerns about #MUFC's long-term planning, admitting "it is a bit strange" to be under an interim manager. pic.twitter.com/g8fnDV38Mu — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 23, 2022

وبلغ يونايتد دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019، وسيخوض مباراة الذهاب ضد أتليتيكو مدريد، اليوم الأربعاء.

وحسم فريق أتلتيكو مدريد صاحب الأرض في المباراة، تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء وصيفًا في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلفًا للمتصدر ليفربول برصيد 18 بالعلامة الكاملة.

في المقابل، تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى الدور ذاته من دوري أبطال أوروبا بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة.

ويعود مانشستر يونايتد إلى استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا، بعد رباعية مثيرة على ليدز في ”إيلاند رود“، بالجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليعزز مركزه الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة.

وتعول جماهير مانشستر يونايتد، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة الفريق إلى منصة التتويج الأوروبية من جديد، بفضل خبراته في البطولة القارية، والتي يتصدر قائمة هدافيها برصيد 140 هدفًا.

ويأمل مانشستر يونايتد في الوصول إلى لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والغائب عن خزائن النادي منذ التتويج بنسخة 2007-2008 وللمرة الثالثة في تاريخه.

يذكر أن كلا من ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، وإريك تن هاغ من المرشحين على طاولة ”الشياطين الحمر“ بعد قرب رحيل رالف رانجنيك لتولية مهمة القيادة للفريق الإنجليزي مؤقتا.