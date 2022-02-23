تويتر يضيف الرمز التعبيري "GOAT" لهاشتاغ كريستيانو رونالدو

أضاف موقع ”تويتر“ الرمز التعبيري أو ”الإيموجي“ الماعز الـ“GOAT“ الذي يشير اختصارا لكلمة ”الأفضل على مر التاريخ“ مع لقب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحال كتابة لقب رونالدو المختصر وهو ”CR7#“ على موقع تويتر سيظهر بجانبه صورة ”GOAT“، وهذه الأحرف الأربع اختصار لجملة (Greatest of all times)، وهو الأمر الذي استدعى جمهور ومحبي النجم البرتغالي للاحتفاء به على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبروه اعترافا بأنه اللاعب ”الأفضل على مر التاريخ“.

وارتبط اسم ”GOAT“ بالنجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو طوال السنوات القليلة الماضية، وهو اختصار لعبارة ”الأعظم في التاريخ“، حيث تبارى كلا اللاعبين على خطف اللقب من الآخر.

وقام ميسي بجلسة تصوير خاصة قبل بضع سنوات، يظهر فيها مع ماعز، وهو الذي يشير إلى ”Goat“ باللغة الإنجليزية، للتدليل على أنه الأعظم في التاريخ.

أما رونالدو، فرد عليه بقص لحيته على هيئة الكبش أو الماعز خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2018، ليحتفل بأهدافه منذ ذلك الوقت بالإشارة لذقنه، بهدف نعت نفسه بالأعظم في التاريخ.

وأعرب رونالدو مؤخرا عن فرحته الكبيرة بعد وصوله إلى رقم قياسي من أعداد المتابعين على موقع ”إنستغرام“ تجاوز 400 مليون، ليعد أكثر رياضي متابعة على مستوى العالم.

ولم يسبق لأي شخص أن وصل إلى هذا الرقم من المتابعين على إنستغرام، مثلما فعل لاعب مانشستر يونايتد الذي احتفل في الخامس من شهر فبراير الجاري بعيد ميلاده الـ37.

وقال رونالدو في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل: ”مرحبا يا شباب، 400 مليون متابع، يا للروعة، الآن يمكنني أن أقول (SIUUUU)، يا لها من لحظة بالنسبة لي، من دونكم هذا لم يكن ممكنا، لذلك أشكركم من أعماق قلبي، استمروا هكذا، سوف أشارك حياتي وكل شيء معكم، لأنكم تستحقون ذلك، شكرا جزيلا لكم، وهيا بنا لنضيف المزيد 100 و200 مليون، شكرا لكم“.

وحظي الفيديو بأكثر من 34 مليون مشاهدة و200 ألف تعليق.

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وقدم الشهر الماضي الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة خاصة للنجم البرتغالي في حفل توزيع جوائز ”The Best 2021″ الذي أقيم في مقر الـ“فيفا“ بمدينة زيوريخ السويسرية.

وحرص الـ“فيفا“ على تكريم كريستيانو رونالدو بعد إنجازه الفريد في 2021، بتجاوزه الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 115 هدفا.

وحضر رونالدو الحفل، وهو الوحيد الذي تواجد في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخلاف باقي الفائزين، حيث تسلم الجائزة من رئيس غياني إنفانتينو، رئيس الـ“فيفا“، قبل أن يعبر عن سعادته بالجائزة، قائلا عنها ”جائزة جميلة“.

وكان كريستيانو رونالدو قد وصل العام الماضي للهدف رقم 115 مع منتخب البرتغال ليكسر الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي الذي توقف رصيده الدولي عند الهدف 109.

كما أصبح النجم البرتغالي في عام 2021 هو الهداف التاريخي لمسابقة كأس أمم أوروبا، بعد تسجيله 14 هدفا في ”يورو 2020“ متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني.

وكسر رونالدو كذلك الرقم القياسي لأفضل هداف في العالم في تاريخ كرة القدم، متخطيا حاجز 800 هدف في المباريات الرسمية.

وتوج كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الـ“فيفا“ في أول نسختين بشكلها الحالي ”the best“ عامي (2016 و2017).

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن مونخ الألماني، بجائزة ”The Best“ لأفضل لاعب في العالم 2021.

وحصد ليفاندوفسكي الجائزة متفوقا على الثنائي، الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.