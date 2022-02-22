"مانشستر سيتي سيفعل ذلك".. كلوب يطالب لاعبي ليفربول بالفوز بكل مباراة

يعتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه يجب أن يفكر في الفوز بكل مباراة إذا كان يرغب في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يتوقع أن يفعل منافسه المتصدر مانشستر سيتي ذلك.

وخسر سيتي على أرضه أمام توتنهام هوتسبير، وفاز ليفربول على نوريتش سيتي، يوم السبت، ليتقلص الفارق إلى ست نقاط بين الفريقين، وسيصبح الفارق ثلاث نقاط مع حامل اللقب إذا فاز فريق المدرب كلوب على ليدز يونايتد في مباراة مؤجلة، غدا الأربعاء.

وثارت تكهنات حول سيطرة فريق المدرب بيب غوارديولا على اللقب بعد تحقيق انتصارات متتالية، لكن ليفربول انتفض وسط رغبة في تكرار ما حدث في 2019، عندما انتزع اللقب من سيتي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”كنت في الطريق إلى بيتي عندما كان توتنهام متقدما 2-1، ولم أتابع الوقت المتبقي لأني كنت متأكدا أن سيتي سيدرك التعادل“.

وأضاف: ”وبعد ذلك واصلنا الطريق وقال لي السائق إن النتيجة 3-2، وكنت أعتقد أنها لسيتي. لقد فوجئت كثيرا“.

وتابع: ”لم يتغير أي شيء، ويجب علينا الفوز بكل المباريات. نتوقع أن يفوز (المنافس) بكل مبارياته. بكل تأكيد لو كان الفارق 12 أو 15 نقطة لأصبحت الأمور مختلفة تماما“.

وواصل المدرب الألماني: ”لا يزال أمامنا الكثير من المباريات. إذا فزنا بكل المباريات سنكون في سباق اللقب. إذا لم يحدث ذلك، ربما لا ننافس. أتفهم بنسبة 100 بالمئة حماس الناس؛ لأن (سيتي) لم يعد بعيدا بشكل كبير“.

وفاز ليفربول تسع مرات في آخر عشر مباريات في كل المسابقات، ليواصل مطاردة أربعة ألقاب هذا الموسم، لكن كلوب لا يهتم بذلك.

وقال كلوب: ”أنا سعيد جدا بالنتائج في الأسابيع القليلة الماضية. حصدنا بعض النقاط واكتسبنا الثقة أيضا في مسابقات مختلفة، لكن يجب علينا التفكير في مواجهة ليدز“.

وأضاف: ”يجب أن نكون مستعدين لمباراة مثيرة ولصراع قوي. إذا كان يمكن أن نقول شيئا عن ليدز فهو أنه لا يستسلم أبدا“.

وأكد كلوب استمرار غياب ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو بسبب الإصابة، بينما لم يتضح موقف الثنائي الهجومي من اللعب ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، يوم الأحد المقبل.