شكوك حول مشاركة غوتا وفيرمينو في مباراة ليفربول وتشيلسي بنهائي كأس رابطة المحترفين

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه سينتظر لمعرفة موقف المهاجمين روبرتو فيرمينو وديوغو غوتا من المشاركة ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وتعرض فيرمينو لإصابة عضلية بينما أُصيب غوتا في الكاحل خلال الفوز 2/0 على إنتر ميلان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

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وغاب اللاعبان عن الفوز 3/1 على نوريتش سيتي في الدوري يوم السبت.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول الرسمي في الإنترنت عند سؤاله عن اللاعبين ”نعم، هذا مبكر. لا أعلم هل سننتظر حتى قبل المباراة مباشرة أم لا… شاهدتهما اليوم وكانا رائعين، لكنهما رائعان دائما“.

وأضاف: ”علينا معرفة كيف سيتحسن الوضع لكن بالتأكيد سنحاول بكل طريقة“.

ويستضيف ليفربول منافسه ليدز يونايتد في الدوري يوم الأربعاء قبل خوض المباراة النهائية في إستاد ويمبلي.

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توخيل ولوكاكو

في سياق متصل قال توماس توخيل مدرب تشيلسي إن فريقه سيحمي المهاجم روميلو لوكاكو وسيحاول استخراج أفضل ما لدى اللاعب البلجيكي القادم في صفقة قياسية للنادي بعد أدائه المتواضع في آخر مباراة.

ولمس لوكاكو الكرة سبع مرات فقط في الفوز 1/ على كريستال بالاس في الدوري وهو رقم قياسي سلبي للاعب شارك في مباراة كاملة في الدوري.

وأحرز المهاجم البالغ من العمر 28 عاما خمسة أهداف في 17 مباراة بالدوري لتزيد التساؤلات بشأن مدى ملاءمته أسلوب لعب توخيل.

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وأبلغ توخيل الصحفيين قبل استضافة ليل في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ”ما أفعل؟ لا أعلم. حسنا، في الوقت الحالي يجب علينا التعامل مع الأمر“.

وأضاف: ”لدينا الإحصاءات، والإحصاءات تتحدث عن نفسها، لم يكن ضالعا في المباراة وهذا يحدث للمهاجمين عندما يعانون من نقص الثقة أو عدم وجود مساحات أمام الفرق الدفاعية“.

وتابع توخيل: ”بالتأكيد هذا ليس ما نريده أو ما يريده روميلو، لكنه أيضا ليس وقت السخرية منه، إنه محور الاهتمام وسنحميه لأنه لاعبنا“.

وأشار توخيل إلى أن المدافع سيزار أزبيليكويتا ربما يشارك ضد ليل لكن هذا ربما يكون صعبا للثنائي كالوم هودسون-أودوي وميسون ماونت.

وعاد أزبيليكويتا للتدريبات بعد شفائه من إصابة في الفخذ وربما يعود ماونت للتدريب اليوم الإثنين، بينما يعاني هودسون-أودوي من تورم في وتر العرقوب.

وقال توخيل: ”حالة أزبيليكويتا تبدو أفضل كثيرا من كالوم، كالوم لم يتدرب الأمس بينما شارك أزبليكويتا ولا يعاني من ألم، لذا لو استمر هذا الوضع سيكون متاحا في الغد“.

وتابع: ”ماونت خاض تدريبا منفردا. أعتقد أنه ربما يعود للتدريبات مع الفريق اليوم لكن مشاركته من البداية مازالت مبكرة، ربما نضمه للتشكيلة“.

ونال تشيلسي لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي بعد تغلبه في النهائي على منافسه المحلي مانشستر سيتي.