اتحاد اللاعبين المحترفين يدعو لتبديلات مؤقتة لمواجهة حالات الارتجاج في المخ

دعا اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين إلى إجراء تبديلات مؤقتة لمواجهة حالات الارتجاج في المخ بعد إصابة في الرأس تعرّض لها روبن كوخ، لاعب ليدز يونايتد، في الخسارة 4-2 أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد.

ونزف المدافع كوخ دمًا بعد اصطدام بالرأس مع سكوت مكتوميناي في وقت مبكر من المباراة وواصل اللعب وهو يضع ضمادات ثقيلة قبل استبداله في الدقيقة الـ31.

وقال اتحاد المحترفين، إن بروتوكولات الارتجاج في كرة القدم ”فشلت في إعطاء الأولوية لسلامة اللاعبين“.

وكتب الاتحاد على تويتر، اليوم الاثنين ”لا يتم باستمرار تطبيق بروتوكول سحب اللاعب من الملعب حال وجود شك بشأن حالته؛ نظرًا لطبيعة المنافسة الشرسة حاليا في كرة القدم.

”نرى حوادث متكررة للاعبين يعودون للعب مع إصابة دماغية محتملة، ثم يتم استبدالهم بعد وقت قصير بمجرد تفاقم الأعراض بشكل واضح“.

