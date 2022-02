بعد حادثة إيلانغا.. الشرطة تعتقل 9 مشجعين إثر فوز مانشستر يونايتد على ليدز

قالت الشرطة، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت تسعة مشجعين بعد فوز مانشستر يونايتد 4-2 على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، في مباراة ألقت خلالها جماهير على ما يبدو شيئًا على لاعب من مانشستر يونايتد.

وأحرز البديلان فريد وأنطوني إيلانغا هدفين في الشوط الثاني ليقودا مانشستر يونايتد لهذا الفوز الكبير في مواجهة مثيرة باستاد ”إيلاند رود“.

وفي أجواء ممطرة، تقدم الفريق الزائر في الدقيقة الـ34 عندما وضع القائد هاري ماغواير الكرة برأسه في الشباك محرزا أول هدف لفريقه من ركلة ركنية في الموسم الحالي.

ومع زيادة حدة الأمطار، عمق يونايتد من جراح ليدز عندما سجل برونو فرنانديز هدفا آخر برأسه في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، بعدما أحرز ثلاثية في مباراة الفريقين بالجولة الافتتاحية للموسم.

وأحرز إيلانغا خريج أكاديمية الناشئين، الذي بدا أن شيئًا أُلقي من المدرجات ارتطم به في أثناء الاحتفال بهدف فريد، هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم.

