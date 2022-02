فابريزيو رومانو: غوارديولا يطالب مانشستر سيتي بتجديد عقد رحيم سترلينغ

طلب المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إدارة النادي بتجديد عقد المهاجم رحيم سترلينغ.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، والذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بيب غوارديولا يعطي الضوء الأخضر لإمكانية تمديد عقد رحيم سترلينغ، تواصل مانشستر سيتي بالفعل مع وكلاء اللاعب، للتوصل إلى اتفاق على تفاصيل العقد الجديد“.

Pep Guardiola gives the green light to a possible contract extension for Sterling. Negotiations up to club/agents as always, Pep not involved – but he’d love to keep Raheem at Man City. 🔵 #MCFC

Talks will continue – City want final decision soon as current deal expires in 2023. pic.twitter.com/nMFJCNMHNr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2022