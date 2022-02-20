فابريزيو رومانو: غوارديولا يطالب مانشستر سيتي بتجديد عقد رحيم سترلينغ

طلب المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إدارة النادي بتجديد عقد المهاجم رحيم سترلينغ.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، والذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بيب غوارديولا يعطي الضوء الأخضر لإمكانية تمديد عقد رحيم سترلينغ، تواصل مانشستر سيتي بالفعل مع وكلاء اللاعب، للتوصل إلى اتفاق على تفاصيل العقد الجديد“.

Pep Guardiola gives the green light to a possible contract extension for Sterling. Negotiations up to club/agents as always, Pep not involved – but he’d love to keep Raheem at Man City. 🔵 #MCFC Talks will continue – City want final decision soon as current deal expires in 2023. pic.twitter.com/nMFJCNMHNr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 20, 2022

وأضاف: ”مانشستر سيتي يريد معرفة القرار النهائي قريبًا“.

وينتهي عقد رحيم سترلينغ، البالغ من العمر 27 عاما، مع مانشستر سيتي في يونيو 2023، وقد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة.

وانتقل سترلينغ من ليفربول إلى مانشستر سيتي صيف عام 2015 مقابل 63 مليون يورو وشارك الموسم الحالي في 32 مباراة سجل فيها 13 هدفا وصنع 5.

وفي أكتوبر الماضي تسبب سترلينغ في اضطرابات في مانشستر سيتي بقوله إنه منفتح على فكرة الرحيل عن الفريق للحصول على مزيد من الدقائق، وغالبًا ما تحدث عن اهتمامه باللعب خارج إنجلترا.

غوندوعان: مانشستر سيتي لم يحسن التصرف في الوقت الإضافي ضد توتنهام https://t.co/ORbB6iv4SV pic.twitter.com/8N86wazOZP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 20, 2022

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ قبل أسابيع إن مانشستر سيتي يريد حل قضية عقد سترلينغ قبل الصيف المقبل لأن إدارة النادي لديها سياسة عدم السماح للاعبين بالدخول في العام الأخير من العقد دون التوصل إلى الحسم.

وقال سترلينغ إنه فكر في الرحيل في ظل عدم اعتماد مدربه بيب غوارديولا عليه كثيرًا في بداية الموسم، وقال: ”إذا كان هناك خيار للذهاب إلى مكان آخر للعب المزيد من المباريات، فسأكون منفتحًا على ذلك.. كلاعب إنجليزي كل ما أعرفه هو الدوري الإنجليزي الممتاز، وكنت أفكر دائمًا.. أتعلم، ربما يومًا ما أحب اللعب في الخارج وأرى كيف سأواجه هذا التحدي“.

وأضاف: ”لست الشخص الذي سيشتكي. أنظر إلى الواقع. أواصل عملي، وأفعل ما أحتاجه، وأنا متشوق للعب مباريات كرة القدم بانتظام، وتسجيل الأهداف بانتظام“.

فرحة جنونية من كونتي وحسرة غوارديولا بعد هدف فوز توتنهام القاتل على مانشستر سيتي (فيديو) https://t.co/llWTU7U1sk pic.twitter.com/h69kobXtOm — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وتابع سترلينغ: ”إذا لم تكن كرة القدم بالنسبة لي عند مستوى معين، فأنا لست في أسعد حالاتي حقًا، إذا كنت أريد سعادتي في مستوى معين، فأنا بحاجة للعب كرة القدم، أحتاج إلى تسجيل الأهداف، وأستمتع بنفسي“.

لكن بعد ذلك ازداد اعتماد غوارديولا على سترلينغ الذي يتصدر ترتيب هدافي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 10 أهداف.