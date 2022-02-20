مانشستر سيتي "مصدوم" من الهجوم على فيل فودين ووالدته خلال نزال خان وبروك

قال نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه أُصيب ”بصدمة وذهول“ من هجوم على لاعب الوسط فيل فودين وعائلته بعدما أظهر مقطع فيديو تورطهم في شجار، أمس السبت، عقب نزال ملاكمة بين أمير خان، وكيل بروك، في مجمع (إيه.أو أرينا) في مانشستر.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فودين (21 عامًا) وهو يتدخل في مشادة بين أسرته ومجموعة من الرجال في أحد الممرات داخل المبنى، حيث فاز بروك بعد 6 جولات.

وقال سيتي في بيان، اليوم الأحد: ”النادي على علم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تعرض فيل فودن وعائلته لمضايقة وإساءة، ونشعر بالصدمة والفزع إزاء طبيعة الإساءة، والاعتداء الذي أعقب ذلك على أحد أفراد عائلة فيل، وسنواصل منح فيل وأسرته كل الدعم والمساعدة التي يحتاجون إليها“.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنها لم تتلقَ أي تقرير لكنها تبحث الأمر بشكل استباقي.

وأضافت الشرطة في بيان: ”شرطة مانشستر الكبرى على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مشكلة في مجمع ”إيه.أو أرينا“، الليلة الماضية، (19 فبراير 2022)، ونجري بعض التحقيقات الإضافية في الظروف المحيطة بالواقعة“.

وخاض فودين، الذي كان يحضر النزال بعد ساعات من هزيمة سيتي 3-2 أمام توتنهام هوتسبير في الدوري، 27 مباراة في جميع المسابقات مع سيتي هذا الموسم، وسجل 9 أهداف.

وفاز ”بروك“ على مواطنه البريطاني ”خانط عندما أوقف الحكم النزال في الجولة السادسة.