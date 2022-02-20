رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يحقق فوزا مثيرا على ليدز يونايتد
تاريخ النشر: 20 فبراير 2022 16:12 GMT
تاريخ التحديث: 20 فبراير 2022 16:15 GMT

ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يحقق فوزا مثيرا على ليدز يونايتد

مانشستر يونايتد حقق الفوز رقم 13 في الدوري الإنجليزي، في حين تعادل 7 مرات وخسر 6 مرات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق مانشستر يونايتد فوزا مثيرا ودراميا بنتيجة 4/2 على مضيفه ليدز يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب آيلاند رود تقدم مانشستر يونايتد بهدفين، قبل أن يسجل ليدز يونايتد هدفين في أقل من دقيقة، قبل أن يسجل مانشستر يونايتد هدفين ويفوز 4/2.

ووضع هاري ماغواير مانشستر يونايتد في المقدمة بهدف في الدقيقة 34 من ضربة رأس بعد ركلة ركنية لعبها لوك شاو.

وأضاف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد قي الدقيقة 45، بضربة رأس أيضا بعد كرة من لوك شاو.

وسجل الإسباني رودريغو هفدا لليدز يونايتد في الدقيقة 53 بطريقة رائعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا في صدها.

وبعد أقل من دقيقة سُجل الهدف الثاني لليدز يونايتد بتوقيع البرازيلي رافينها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية من دانيل جيمس.

لكن البرازيلي فريد سجل هدف التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ووقع أنتوني إلانغا الهدف الرابع لمانشستر يونايتد في الدقيقة 88 ليضمن الفوز لفريقه.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 46 نقطة من 26 مباراة في المركز الرابع، مقابل 23 نقطة من 24 مباراة لليدز يونايتد في المركز الخامس عشر.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز رقم 13 في الدوري الإنجليزي، في حين تعادل 7 مرات وخسر 6 مرات.

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وفي وقت لاحق يلعب ليستر سيتي مع مضيفه وولفرهامبتون لحساب الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 63 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بـ6 نقاط عن ليفربول الثاني الذي لعب 25 مباراة. ويحتل تشيلسي المركز الثالث وحصد 50 نقطة من 25 مباراة.

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