والدة فودين نجم مانشستر سيتي تدخل في شجار عنيف دفاعا عن نجلها (فيديو)

تعرّضت والدة فيل فودين، لاعب وسط مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، للضرب خلال مشاجرة كبيرة بعد حضور نزال الملاكم أمير خان، مساء السبت، والذي جاء بعد ساعات من خسارة سيتي 3-2 على ملعبه أمام توتنهام هوتسبير في البريميرليغ.

وقالت وسائل إعلام بريطانية عدة بينها صحفية ”ذا صن“، إن كلير فودين والدة فيل شوهدت وهي تواجه مجموعة من الرجال بعد سب أحدهم، يبدو أنه ينتمي لمدينة ليفربول، نجلها لاعب مانشستر سيتي الذي تدخل في وقت لاحق في محاولة لمنع تفاقم الأمر، بينما شوهد رجل آخر ينزع مطفأة الحريق ويستخدمها كسلاح.

وانتشر مقطع فيديو للمشاجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تصويره في ممر داخل قاعة AO Arena في مانشستر التي شهدت خسارة خان أمام مواطنه الملاكم البريطاني كيل بروك بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة.

وقد بدأت المشاجرة عندما سب مشجع، فودين بعد هزيمة سيتي 3-2 أمام توتنهام في وقت سابق من اليوم لتستدير صديقته ريبيكا كوك البالغة من العمر 21 عامًا وتصرخ: ”من الذي تصفه بـ ….؟“.

🚨¡Lío en Manchester! 😱Brutal agresión a la madre de Foden 🎥👇Estas son las imágenes del momento pic.twitter.com/0nTQmMysGr — Diario SPORT (@sport) February 20, 2022

ثم دخلت عائلة اللاعب إلى غرفة خاصة، ثم شوهدت والدة فودين كلير وهي تخرج من الغرفة وتسأل المجموعة الموجودة بالممر: ”حسنا، من سب نجلي؟“، فأجاب أحد الرجال: ”لا أحد“، ثم ردت كلير: ”حسنًا، إذن ابتعد“.

ويبدو أنها دفعت رجلا يرتدي سترة سوداء، مما أجبره على التراجع عدة خطوات، قبل أن يدافع عن نفسه، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الضربة التي وجهها لها قد وصلت إلى وجهها بالفعل، لكن السيدة البالغة من العمر 41 عامًا تراجعت وتدخل رجل يرتدي قبعة بيسبول سوداء للدفاع عنها.

شجار صادم

ويمكن سماع صراخ ريبيكا وهي تنادي على والدة فودين: ”كلير“، ثم ضربت كلير رجلين وضربت بشكل متكرر رجلا أشقر شابا على وجهه لكنه لم يرد الضرب لها، كما صفعت المهاجم الأصلع الذي ضربها في البداية.

واندلع شجار، حيث اشتبك حوالي سبعة أشخاص في الممر، إذ أمسك الرجل الذي يرتدي قبعة بيسبول بمطفأة حريق من على الحائط، متجهًا نحو الرجل الأشقر.

وشوهد الدولي الإنجليزي فودين الذي كان يرتدي سترة زرقاء وبنطلون جينز لفترة وجيزة وهو يحاول الدفاع عن والدته، لكنه لم يتدخل في الشجار سواء بالكلام أو بالضرب، بينما ابتعدت صديقته ريبيكا أيضًا عن الشجار.

وقد تم الاتصال بشرطة مانشستر الكبرى للتحقيق في المشاجرة، بينما اتصلت الصحيفة بفودين ووكيل أعماله للتعليق.