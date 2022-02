غوندوعان: مانشستر سيتي لم يحسن التصرف في الوقت الإضافي ضد توتنهام

قال إيلكاي غوندوغان، لاعب وسط مانشستر سيتي، بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه كان يتعين على فريقه السيطرة على اللعب في الوقت المحتسب بدل الضائع وحرمان المنافس توتنهام هوتسبير من أي فرصة تهديف متأخرة خلال المباراة التي انتهت بفوز النادي اللندني 3-2 في ملعب ”الاتحاد“، مساء السبت.

وعوض مانشستر سيتي تأخره مرتين وبدا مقبلا على تحقيق فوز درامي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، لكن هاري كين، مهاجم توتنهام، أحرز بضربة رأس هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتحسر غوندوغان الذي وضع شارة القيادة خلال المباراة على عدم توخي لاعبي فريقه الحذر في الدقائق الأخيرة من المواجهة قائلا إنه كان يتعين عليهم العمل على الحفاظ على التعادل بدلا من السعي ودون الحذر المطلوب للفوز ومن ثم تعريض شباكهم للخطر.

وقال غوندوغان عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت: ”مررنا الكرة بصورة جيدة جدا وخلقنا الكثير من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف“.

”لكن، للأسف في بعض الأحيان منحناهم الكرة بسهولة كبيرة للغاية ومن ثم حصلوا على فرص لتنفيذ هجمات مرتدة وإمكانية هز الشباك“.

وأشار غوندوغان إلى أنه كان ينبغي على فريقه الحفاظ على النتيجة بعد التعادل ”في الدقيقة الـ 92“ وعدم الإقدام على أي مخاطرة بعد ذلك.

وينفرد مانشستر سيتي الذي خاض 26 مباراة بصدارة الترتيب برصيد 63 نقطة متفوقا بفارق ست نقاط على ليفربول صاحب المركز الثاني الذي لعب 25 مباراة.

وفي الجولة المقبلة سيلتقي سيتي خارج ملعبه مع إيفرتون في 26 فبراير شباط الجاري.

تصريحات كونتي

من جانبه، أشاد أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام، بقدرة لاعبيه على التحول من الدفاع إلى الهجوم ليوقف مسيرة محبطة في الفترة الأخيرة.

وبعد ثلاث هزائم متتالية في الدوري، تقلصت آمال توتنهام في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، وتراجعت الإشادة بالمدرب كونتي بعد تعيينه في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن المدرب الإيطالي أدار ”مباراة مثالية“ لإيقاف انطلاقة سيتي.

واستحوذ توتنهام على الكرة بنسبة 28% فقط، لكنه دافع بشكل رائع، وكان خطيرا في الهجمات المرتدة، ونجح كين، الذي أحرز هدفين أحدهما في الدقيقة الـ 96، في التعاون البارع مع سون هيونغ-مين.

