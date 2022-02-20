ميرور: مانشستر يونايتد لن يقف عائقا أمام كريستيانو رونالدو في حال طلب الرحيل

كشفت صحيفة ”ميرور“ أن إدارة مانشستر يونايتد لن تقف عائقا في طريق كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، في حال أراد الرحيل عن قلعة ”أولد ترافورد“ نهاية الموسم الجاري، إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك أحاديث داخل إدارة يونايتد بأن التعاقد مع رونالدو كان خطأ ارتكبته الإدارة بسبب أمور تسويقية، بالإضافة إلى منعه من الانضمام لمانشستر سيتي.

وشددت الصحيفة في تقريرها، على أنه كان من المتوقع أن يحول رونالدو فريق مانشستر يونايتد إلى مرشح بقوة في سباق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ولكن هذا لم يحدث، إذ تمت إقالة أولي غونار سولشاير، وورث المدير المؤقت رالف رانغنيك فريقًا غير قادر على تقديم المستوى المأمول لمدة 90 دقيقة.

وعلى الرغم من تصدره قوائم التهديف ليونايتد برصيد 15 هدفًا، إلا أن رونالدو تظهر عليه علامات التراجع بعد أن لعب ما يقرب من 19 موسمًا على المستوى الأعلى.

EXCLUSIVE: Man Utd will bow to Cristiano Ronaldo transfer demands amid Champions League fears | @MullockSMirror https://t.co/Bz5dN1QJ1V — Mirror Football (@MirrorFootball) February 19, 2022

وأشارت إلى أن رونالدو يأمل ألا يغير مسؤولو اليونايتد رأيهم بشأن رحيله، لأنه لا يوجد بند في عقده يسمح له بالمغادرة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال.

كما أوضحت أن خسارة رونالدو ليست في خطط مسؤولي مانشستر يونايتد، في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل مهاجميه، مثل: إدينسون كافاني، ومارسيال، وغرينوود، ولكن الإدارة تدرك أنه سيكون من المستحيل إبقاؤه رغمًا عنه.

صراع داخل غرف خلع الملابس

وكانت ”ميرور“ أشارت سابقا إلى وجود صراع بين هاري ماغواير ورونالدو، لفرض القوة في ملعب أولد ترافورد، بسبب التأثير الكبير للنجم البرتغالي في غرف خلع الملابس، رغم أن ماغواير هو قائد الفريق.

ورد ماغواير على تلك الأنباء، عبر حسابه على ”تويتر“ بقوله ”شاهدت العديد من التقارير المغلوطة بشأن النادي“.

وتابع ”لن أبدأ في التعليق على كل شيء يُكتب، لكني أردت توضيح تلك النقطة، نحن متحدون ونركز على مباراة الأحد، استمتعوا بيومكم“.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من خروج ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، ليؤكد هو الآخر عدم وجود انقسام في غرف خلع ملابس الفريق.

ويحتل يونايتد المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي بـ43 نقطة، بفارق 20 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر.