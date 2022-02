كلوب يكيل المديح لمحمد صلاح بعد الوصول إلى 150 هدفا مع ليفربول

كال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، المديح لمحمد صلاح بعدما وصل الهداف المصري إلى 150 هدفا مع ناديه في كل المسابقات خلال الفوز 3-1 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت.

وأصبح صلاح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم بعد روجر هانت، كما سجل أمام نوريتش ساديو ماني بركلة خلفية رائعة، وهز المنضم حديثا لويس دياز الشباك أيضا.

وبعد المباراة تعرض كلوب لسؤال حول أفضل أهداف صلاح، وقال المدرب الألماني: ”هدف أمس كان رائعا حتى أكون أمينا“.

وأضاف: ”أتذكر الهدف أمام تشيلسي عندما توغل إلى الداخل وأطلق تسديدة مذهلة في الزاوية العليا، وأتذكر بعض الأهداف عقب المراوغات الرائعة مثل الهدف أمام سيتي والهدف أمام واتفورد. أحب كثيرا هدفه في شباك (مانشستر) يونايتد“.

وتابع: ”لا أتذكر كل الأهداف الـ 150 لكني أتذكر منها الكثير، كانت هناك العديد من الأهداف الرائعة. ربما يكون هدفه الأول أمام واتفورد هو الأسهل له منذ القدوم إلى هنا“.

وواصل كلوب قائلا: ”لم يتوقع أحد في ذلك اليوم، عندما سجل أمام واتفورد، أنه سيكون من الممكن إضافة 149 هدفا إضافيا. هذا أمر استثنائي حقا“.

وأشاد كلوب أيضا بلاعبه دياز الذي سجل الهدف الثالث بعدما انفرد بمرمى نوريتش وسدد كرة ساقطة بمهارة داخل الشباك ليحسم الانتصار.

وقال المدرب الألماني: ”لقد رأينا الآن في مباراتين أنه عندما يلعب لويس، سواء كأساسي أو كبديل، فإنه يظهر بشكل رائع. بذل اليوم جهدا هائلا وسجل هدفا صعبا“.

وأردف: ”إنه صاحب موهبة كبيرة وهو لاعب جيد جدا. أعتقد أنه يشعر بسعادة كبيرة الليلة وهو يستحق ذلك“.

ويأتي نجاح ثلاثي الهجوم في التسجيل في وقت رائع للمدرب كلوب خاصة مع إصابة ديوجو غوتا وروبرتو فيرمينو.

وقلص ليفربول الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى ست نقاط، كما يملك فريق المدرب كلوب مباراة واحدة مؤجلة ضد ليدز، يوم الأربعاء المقبل.

ونشر الصحفي جيمس بيرس مقطع فيديو لمجموعة من مشجعي ليفربول في أحد الفنادق، حيث ظهرت عليهم مظاهر الاحتفال الجنوني بعد هدف فوز توتنهام القاتل أمام مانشستر سيتي.

Scenes at @hotelanfield after that late Spurs winner. We’ve got a title race. 👌💪 pic.twitter.com/4N682JN6Ac

— James Pearce (@JamesPearceLFC) February 19, 2022