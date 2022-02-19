فرحة جنونية من كونتي وحسرة غوارديولا بعد هدف فوز توتنهام القاتل على مانشستر سيتي (فيديو)

دخل أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، في حالة فرحة جنونية، بينما بدت الحسرة على وجه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد خسارة فريقه في الثواني الأخيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقتنص فريق توتنهام فوزًا مثيرًا على خصمه مانشستر سيتي، في مباراتهما مساء اليوم، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ملعب الاتحاد مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين، حيث فاز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل هاري كين هدف فوز توتنهام في الثواني الأخيرة، لينفجر كونتي فرحا ويهرول تجاه دكة البدلاء وأخذ يقفز بشكل هيستيري ليحتفل مع طاقمه الفني، بينما أمسك غوارديولا بأرضية الملعب في حسرة على الهدف القاتل الذي أوقف قطار انتصارات ”السيتيزين“.

فرحة وجنون كونتي بعد هدف هاري كين الثالث في شباك #مانشستر_سيتي وحسرة غوارديولا.#مانشستر_سيتي_توتنهام #توتنهام

pic.twitter.com/Z0OpU3AY9p — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وكان توتنهام قد تقدم بفضل ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من سون هيونغ مين.

واستمر تفوق توتنهام حتى الدقيقة 33 حيث تمكن الألماني إيلكاي غوندوغان من تسجيل هدف التعادل، بعد كرة أبعدها هوغو لوريس بشكل خاطئ ووصلت إلى غوندوغان المتمركز في منطقة الجزاء، وسددها قوية في الشباك.

وشهد الشوط الثاني تألقا مذهلا من النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل الهدف الثاني لصالح توتنهام في الدقيقة 59، بعد كرة عرضية من سون هيونغ، ونجح هاري في تسديدها من حدود منطقة الـ6 ياردات.

وأحرز هاري كين الهدف الثاني له والثالث لفريق توتنهام في الدقيقة 76 ولكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود تسلل على كولوسيفسكي.

وتحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الوقت القاتل، في الدقيقة 90 لوجود لمسة يد على روميرو، ونفذها الجزائري رياض محرز بنجاح وحولها إلى هدف التعادل.

😲 فرحة جنونية لأنطونيو كونتي تحت أنظار بيب غوارديولا 🤯 يا لها من مباراة مثيرة#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/nonl25yhgX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2022

ولكن لم يدم التعادل طويلا حيث نجح هاري كين في تسجيل هدف قاتل لكتيبة أنطونيو كونتي في الدقيقة 95، بعد كرة عرضية من المتألق كولوسيفسكي، وتمكن الإنجليزي من تسديدها برأسه في الشباك.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 39 نقطة في المركز السابع.

وقدم توتنهام بذلك هدية ثمينة لفريق ليفربول، الذي فاز بدوره اليوم على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يمتلك حاليا 57 نقطة في المركز الثاني ولديه مباراة مؤجلة ضد ليدز يونايتد.