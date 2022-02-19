تقرير: ماني رفض الاحتفال بلقب أمم أفريقيا في "آنفيلد" مراعاة لمشاعر محمد صلاح

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، رفض الاحتفال به وتكريمه في ”آنفيلد“ قبل مباراة نوريتش سيتي بعد قيادة منتخب بلاده للقبه القاري الأول وفوزه بكأس الأمم الأفريقية في وقت سابق من الشهر الحالي مراعاة لمشاعر زميله المصري محمد صلاح.

وقاد ماني السنغال إلى لقبها الأول في كأس الأمم الأفريقية في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز 4-2 بركلات الترجيح ضد مصر بقيادة محمد صلاح، لكنه أهدر ركلة جزاء في بداية المباراة تصدى لها محمد أبوجبل حارس مصر بعدما تحدث له صلاح، ليأتي ماني بعدها ويحاول تشويش ذهن الحارس.

وذكرت وسائل إعلام سنغالية أن مهاجم ليفربول سيطلق اسمه على إستاد في مسقط رأسه سيديو عقب قيادة السنغال للتتويج بلقبها الأول في كأس الأمم الأفريقية.

وكان ماني، البالغ 29 عاما، من نجوم البطولة التي استضافتها الكاميرون وسجل ركلة الترجيح الأخيرة في الفوز على مصر في النهائي.

Sadio Mané a refusé qu'on célèbre sa victoire de la Can à Anfield pour ne pas vexer Salah, mais quel homme !

Écoutez pic.twitter.com/oNE8c3YZb2 — PeaceMaker🇸🇳🤍 (@Daour_og) February 19, 2022

واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار غداة الفوز باللقب في انتظار الفريق البطل للاحتفال باللقب بينما أهدى رئيس السنغال ماكي سال اللاعبين أموالا وقطعا من الأراضي ومنحهم أعلى وسام في الدولة.

ولعب ماني أمام جمهوره في أنفيلد للمرة الأولى منذ فوزه بكأس الأمم الأفريقية، وبهذه المناسبة، نظم النادي تكريمًا لطيفًا له قبل المباراة، لكنه رفضه وفقا لمحطة ”كانال بلس“ الفرنسية، حتى لا يحتفل أمام زميله وصديقه صلاح، الذي خسر في النهائي القاري، وقد طلب ماني عدم الاحتفال بأي شكل من الأشكال به عقب تتويجه مع السنغال.

وبذل ليفربول جهدا كبيرا لينتصر 3-1 على ضيفه نوريتش سيتي المتواضع بفضل أهداف ماني وصلاح ولويس دياز بعد أن بدا الفريق الزائر في طريقه لتحقيق مفاجأة في إستاد أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي النهاية بدا الفوز مريحا لفريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب الذي قلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى ست نقاط، لعدة ساعات على الأقل.

وبفوزه الخامس على التوالي في الدوري، والثامن في جميع المسابقات، رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 25 مباراة بينما يملك سيتي، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في وقت لاحق 63 نقطة.