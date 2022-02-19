محمد صلاح يتحدث عن وصوله للهدف الـ150 بعد قيادته ليفربول لإسقاط نوريتش

أعرب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نورويتش سيتي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد، مساء السبت.

وسجل محمد صلاح هدفه الـ150 مع ليفربول بمختلف المسابقات في مرمى نوريتش اليوم، وقاد الفريق لتحويل تأخره للفوز بثلاثية.

وقال صلاح، في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“ عقب المباراة: ”إنه شعور رائع، لقد عانينا في البداية، لكننا لعبنا كرة قدم جيدة في الشوط الأول، بدأنا الشوط الثاني وتلقينا هدفًا، لذا أصبحت المباراة صعبة، لكنها نتيجة رائعة وبالطبع أنا كذلك سعيد بتسجيل هدفي الـ 150“.

وأضاف: ”أنا فخور دائمًا بالتسجيل لهذا النادي، والأهم هو الفوز“.

وتابع: ”لقد خسروا 8 مباريات وفازوا بأربعة، لذا فهم يعرفون كيفية اللعب والفوز، كانت مباراة صعبة للغاية، ولكن بعد تلقي الهدف، كان الجمهور وراءنا وكان الجو لا يصدق في الملعب“.

وأردف: ”ما يمكننا القيام به هو التركيز فقط على كل مباراة عندما تنافس مانشستر سيتي، لأنهم يفوزون في مبارياتهم، لذلك نحتاج إلى التركيز“.

وأتم صلاح حديثه: ”سنواصل التركيز على أنفسنا، ونترك معرفة ما سيحدث في نهاية الموسم“.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يوسع الفارق في الصدارة https://t.co/JZlEXyvcy0 pic.twitter.com/vGskvVcrNh — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وبذل ليفربول جهدا كبيرا لينتصر 3-1 على ضيفه نوريتش سيتي المتواضع بفضل أهداف ساديو ماني ومحمد صلاح ولويس دياز، بعد أن بدا الفريق الزائر في طريقه لتحقيق مفاجأة على استاد أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وفي النهاية بدا الفوز مريحا لفريق المدرب يورغن كلوب الذي قلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى ست نقاط، لعدة ساعات على الأقل.

لكن عندما اصطدمت تسديدة ميلوت راشيتسا بقدم جويل ماتيب وحولت اتجاهها إلى المرمى ليتقدم نوريتش في بداية الشوط الثاني، بدت آمال ليفربول في الضغط على سيتي في خطر.

غير أن ليفربول جنى في نهاية المطاف ثمار ضغطه الشديد عندما عادل النتيجة بتسديدة بهلوانية من ماني في الدقيقة 64، وبعد أقل من ثلاث دقائق لاحقة جعل صلاح النتيجة 2-1 عقب تلقيه تمريرة طويلة من الحارس أليسون.

واختتم دياز ثلاثية ليفربول بطريقة جميلة في الدقيقة 81، لينجح أصحاب الأرض أخيرا في القضاء على شجاعة نوريتش.

وبفوزه الخامس على التوالي في الدوري، رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 25 مباراة، بينما يملك سيتي، الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في وقت لاحق اليوم السبت، 63 نقطة.

ورغم كل ما قدمه في المباراة، أعادت الهزيمة نوريتش إلى قاع الترتيب بعد فوز بيرنلي وواتفورد.

ويملك فريق المدرب دين سميث 17 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 17، والذي تتبقى له مباراة إضافية.