ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسقط نوريتش سيتي ويتمسك بالوصافة

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على حساب نظيره نوريتش سيتي، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”آنفيلد“، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف الأول لنوريتش سيتي في الدقيقة 48 عبر راشيكا، بعد أن حصل على الكرة من جوش سارجينت على يمين منطقة الجزاء، ثم راوغ مدافعي ليفربول، وسدد كرة قوية غيرت اتجاهها بعد أن ارتطمت بقدم أحد مدافعي ليفربول، وسكنت شباك البرازيلي أليسون بيكر.

وجاء هدف التعادل لليفربول عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 64 بعد عرضية من اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس، قابلها ماني بشكل رائع من داخل منطقة الجزاء، وبضربة مقصية سدد الكرة في شباك حارس مرمى الضيوف.

في حين جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 67، بعد تمريرة طويلة من حارس المرمى أليسون بيكر، وصلت إلى الدولي المصري، ثم راوغ حارس نورويتش سيتي وأسقط أنغوس جان أرضًا ثم سدد الكرة في الشباك.

وسجل لويس دياز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 81، بعد تمريرة بينية رائعة من هندرسون، وصلت إلى دياز داخل منطقة الجزاء، والوافد الجديد للريدز سدد بقدمه اليسرى في شباك الحارس أنجوس جان.

بهذه النتيجة، وصل ليفربول للنقطة 57 متمسكا بالمركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين توقف رصيد نوريتش عند 17 نقطة محتلا المركز الـ20 والأخير.

وفي مباراة أخرى، سجل المغربي حكيم زياش هدفا قاد من خلاله فريقه تشيلسي للفوز على مضيفه كريستال بالاس (1-0) مساء السبت، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل زياش هدفه في الدقيقة 89.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 50 نقطة، مبتعدا عن ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط، متقدما على مانشستر يونايتد الخامس بفارق 7 نقاط، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 26 نقطة في المركز الـ13.

وفي ذات الجولة، أحرز إميل سميث-رو وبوكايو ساكا هدفين في الشوط الثاني ليقودا آرسنال للفوز 2-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت والحفاظ على آمال الفريق اللندني في سباق المركز الرابع.

وبهذا الفوز بقي آرسنال في المركز السادس برصيد 42 نقطة، متساويا مع وست هام يونايتد – الذي خاض ثلاث مباريات أكثر من آرسنال – بينما يتأخر بنقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

صحوة نيوكاسل تستمر بالتعادل مع وست هام

وفي مباراة أخرى، تعرضت آمال وست هام يونايتد في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي لانتكاسة أخرى، بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وضع كريغ دوسون، الذي انتزع التعادل 2-2 مع ليستر سيتي الأسبوع الماضي، وست هام في المقدمة في الدقيقة 32 بضربة رأس، بعد ركلة حرة من تنفيذ آرون كريسويل.

لكن نيوكاسل عادل النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول، عن طريق جو ويلوك بطريقة رائعة، حيث خدعت الكرة حارس وست هام أوكاش فابيانسكي وتجاوزت خط المرمى.

بهذا التعادل بقي وست هام في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيفا على ليدز يونايتد غدا الأحد.

ومدد نيوكاسل مسيرته الخالية من الهزائم إلى ست مباريات، ورغم أنه ما زال في المركز 17، إلا أنه يتقدم الآن بخمس نقاط على منطقة الهبوط.

وغاب عن فريق المدرب إيدي هاو لاعبون مهمون، من بينهم المهاجم الفرنسي آلان سان-مكسيمان وكيران تريبيير، بينما غادر رايان فريزر الملعب قرب النهاية بسبب الإصابة أيضا، لكن ويلوك سد الفجوة بأداء رائع.

ولمس ويلوك الكرة بصورة غريزية، ليدرك التعادل لصالح نيوكاسل محرزا هدفه الأول هذا الموسم، بعد أن ترك بصمة رائعة الموسم الماضي، حيث سجل ثمانية أهداف في 11 مباراة، عندما انضم إلى نيوكاسل على سبيل الإعارة من آرسنال.

وأمضى نيوكاسل معظم فترات الموسم في منطقة الهبوط، واستمر في مواجهة صعوبات بعد تعيين هاو خلفا لستيف بروس في نوفمبر تشرين الثاني، لكن الأمور اختلفت حاليا، وسافر إلى شرق لندن بعد ثلاثة انتصارات متتالية.