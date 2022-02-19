ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يوسع الفارق في الصدارة

رفع الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، رصيده في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 17 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه زميله البرتغالي دييغو جوتا الوصيف برصيد 12 هدفا.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره نوريتش سيتي مساء اليوم على ملعب ”آنفيلد“، في إطار منافسات الأسبوع الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 67 من الشوط الثاني.

وكان ميلوت راشيكا قد تقدم لنوريتش، قبل أن يتعادل ساديو ماني في الدقيقة 64.

وارتقى نجم مانشستر سيتي رحيم سترلينع للمركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل ”هاتريك“ في المباراة الماضية.

وأصبح محمد صلاح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول يُسجل 150 هدفا في جميع البطولات.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، وذلك بعد أن خاض 24 مباراة تمكن خلالها من الفوز في 16 مباراة وتعادل في ست مباريات، وتلقى الهزيمة في مواجهتين فقط.

ونجح ليفربول في الفوز على بيرنلي بهدف دون رد في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.

دييغو جوتا، ليفربول، 12 هدفًا.

رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 9 أهداف.

سون هيونغ مين، توتنهام، 9 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 8 أهداف.

ماسون مونت، تشيلسي، 7 أهداف.