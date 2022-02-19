أس: تشيلسي يطلب لقاء مع ميليتاو واللاعب يفضل البقاء مع ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تطور جديد بشأن مستقبل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد.

وتغيرت حياة ميليتاو بشكل جذري في غضون عام واحد، بعدما تم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في النصف الثاني من الموسم الماضي بعد إصابة سيرجيو راموس وفاران.

Nuno Mendes a fait du SALE SALE à Eder Militao… 🔞 pic.twitter.com/gcaui2vb2J — Prince 🅘 (@PrinceduParc) February 16, 2022

وبعدما أثبت ميليتاو قدراته على اللعب مع ريال مدريد، حافظ الدولي البرازيلي على مركزه في التشكيلة الأساسية الموسم الحالي، مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مستغلا رحيل الثنائي راموس وفاران.

ووفقا لصحيفة ”أس“ فإن ريال مدريد يريد تجديد عقد إيدير ميليتاو، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

وقالت الصحيفة إنه حتى الآن لا يوجد محادثات رسمية بشأن تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، وأشارت إلى أنه من المقرر بدء المحادثات قبل العطلة الصيفية.

ويحصل ميليتاو على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، ويصل إلى 4 ملايين يورو مع المكافآت، لكن هذا لا يتناسب مع قدرات اللاعب وفقا لما ذكرته صحيفة ”أس“.

Just look at the reaction of Eder Militao and Lucas Vazquez after Kylian Mbappe skipped past them both to score the winner for PSG! 😅#beINUCL #UCL #PSGRMA pic.twitter.com/i1rOjUs4OF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 16, 2022

وأوضحت الصحيفة أن أولوية ميليتاو هي التجديد لريال مدريد، علما أنه انتقل إلى سانتياغو برنابيو في صيف 2019 مقابل 50 مليون يورو وهو أغلى مدافع في تاريخ النادي، قادما من بورتو البرتغالي.

وبحسب صحيفة ”أس“ فإن ميليتاو فاز بأكبر عدد من المباريات في الدوريات الخمسة الكبرى (بـ189)، كما يحتل المركز السادس في الكرات الرأسية (66)، والسابع في استرداد الكرات (بـ189) والتاسع في المبارزات الهوائية (بـ84).

وقالت الصحيفة إن هذه الأرقام تلفت أنظار أندية أوروبا وخاصة تشيلسي، بطل أوروبا، الذي يريد تعزيز خط دفاعه الموسم المقبل، في ظل تقدم تياغو سيلفا في العمر (37 عاما)، وإمكانية رحيل أنطونيو روديغر، وأندرياس كريستنسن، وسيزار أزبيليكويتا حيث تنتهي عقود الثلاثي في يونيو المقبل.

وأشارت ”أس“ إلى أن تشيلسي طلب لقاء مع وكلاء اللاعب في لندن، لكنها أكدت أن أولوية ميليتاو هي البقاء مع ريال مدريد، خاصة أنه يشعر بالسعادة في المدينة، وسعيد بالعمل مع كارلو أنشيلوتي ويفضل عدم التحرك قبل كأس العالم.

وسجل ميليتاو هدفين وصنع هدفين في 34 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي.