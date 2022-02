أس: تشيلسي يطلب لقاء مع ميليتاو واللاعب يفضل البقاء مع ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن تطور جديد بشأن مستقبل المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد.

وتغيرت حياة ميليتاو بشكل جذري في غضون عام واحد، بعدما تم الاعتماد عليه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد في النصف الثاني من الموسم الماضي بعد إصابة سيرجيو راموس وفاران.

وبعدما أثبت ميليتاو قدراته على اللعب مع ريال مدريد، حافظ الدولي البرازيلي على مركزه في التشكيلة الأساسية الموسم الحالي، مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مستغلا رحيل الثنائي راموس وفاران.

ووفقا لصحيفة ”أس“ فإن ريال مدريد يريد تجديد عقد إيدير ميليتاو، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

وقالت الصحيفة إنه حتى الآن لا يوجد محادثات رسمية بشأن تمديد عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، وأشارت إلى أنه من المقرر بدء المحادثات قبل العطلة الصيفية.

ويحصل ميليتاو على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، ويصل إلى 4 ملايين يورو مع المكافآت، لكن هذا لا يتناسب مع قدرات اللاعب وفقا لما ذكرته صحيفة ”أس“.

Just look at the reaction of Eder Militao and Lucas Vazquez after Kylian Mbappe skipped past them both to score the winner for PSG! 😅#beINUCL #UCL #PSGRMA pic.twitter.com/i1rOjUs4OF

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 16, 2022