ماركا وسبورت: حرب بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل إيرلينغ هالاند

يشعل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند حربا بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، بحسب تقارير إعلامية من صحيفتي ”ماركا“ و“سبورت“.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ أن النجم النرويجي الذي يتعافى حاليا من إصابة ويبتعد عن الملاعب يعلم جيدا ما يدور حوله، ورغم الغياب لم تتوقف محاولات الأندية الأوروبية الكبرى الاتصال بمحيطه والضغط من أجل إقناعه بالانتقال لأحدهما.

وبحسب الصحيفة ففي الأيام الماضية كثفت إداراتا ريال مدريد وبرشلونة الاتصالات بمحيط هالاند. واعترف خوان لابورتا رئيس برشلونة أن المهاجم النرويجي هو هدفه الرئيسي ونقل لمحيط وكيل أعماله مينو رايولا الذي يتعافى من أزمة صحية أنه على استعداد لجعله الأعلى راتبا في برشلونة.

ويعتبر هالاند قضية حياة أو موت بالنسبة لخوان لابورتا رئيس برشلونة حيث قطع وعدا لأنصار الفريق بالتعاقد معه وهو مستعد لفعل أي شيء حتى لا يراه في سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد رغم أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أكد أن برشلونة اقتصاديا غير قادر على التعاقد مع اللاعب وأن الأمر مرتبط بموافقة إدارة الفريق على العقد بين رابطة الدوري وصندوق الاستثمار CVC.

من جهته التقى ريال مدريد بمحيط اللاعب في موناكو. وبحسب تقارير إعلامية فقد التقى أيضا بوالده، وهناك اتفاق مبدئي بين الأطراف.

هل يكرر فلورنتينو بيريز خطأ رونالدينيو مع إيرلينغ هالاند؟ https://t.co/lo8gD9lVVu pic.twitter.com/rF5p7RRCKs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

ولم تستبعد ماركا ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأكدت أنهما يراقبان الوضع ويجريان اتصالات مكثفة مع محيط اللاعب لإعلان اهتمامهما ورغبتهما في ضمه.

كما تحدثت صحيفة ”سبورت“ عن الحرب بين الفريقين وكتبت: ”حرب هالاند“ و“هالاند قضية بين ريال مدريد وبرشلونة“ وأكدت أن اللاعب يفضل الانتقال للدوري الإسباني رغم اهتمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اللذين يبقيان في الصراع بقوتهما المالية الكبيرة.

وبحسب الصحيفة فإن برشلونة يعرض على إيرلينغ هالاند أن يكون النجم الأول للفريق عكس ريال مدريد حيث من المحتمل أن يكون برفقة النجم الفرنسي كليان مبابي.

من سينجح في التعاقد مع السفاح؟!🧐🤔 لعب #إيرلينج_هالاند في #الدوري_الألماني منذ إنضمامه:

57 مباراة وسجل 56 منذ انضمامه لـ #دورتموند 🤯#إرم_سبورت pic.twitter.com/AGtWVijQm4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 22, 2022

كما أكدت الصحيفة أن فرصته في الفوز بالكرة الذهبية ستكون أكبر في برشلونة لأنه النجم الأول للفريق وقائد مشروع المستقبل.

يشار إلى أن هالاند سجل 80 هدفا وصنع 21 في 79 مباراة مع بروسيا دورتموند منذ انتقاله إليه في يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو.