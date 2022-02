غوارديولا: توتنهام رفض 4 عروض لبيع هاري كين

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عن أن توتنهام هوتسبير رفض أربع محاولات لحامل لقب البريميرليغ للتعاقد مع المهاجم هاري كين الصيف الماضي، واعترف بأنه خشىي على فريقه خلال الموسم الحالي نتيجة لذلك.

وظل رئيس توتنهام دانيال ليفي ثابتًا على رغبته في الاحتفاظ بكين ، على الرغم من رغبة قائد المنتخب الإنجليزي في الرحيل، وذلك مع رفض سيتي دفع السعر المطلوب البالغ 150 مليون جنيه إسترليني.

From 0-20, in a flash! ⚡️

وانتهت محاولات سيتي بمجرد بدء الموسم بالفعل وقبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي.

ويتقدم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني لكن مدربه كان لديه تحفظات بعد إخفاقه في التعاقد مع بديل للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للنادي.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن غوارديولا قوله: ”الآن يمكنك أن تقول هاري كين لم يأت وكل شيء يسير على ما يرام. لكن في ذلك الوقت لم أكن أعرف ذلك. لقد حاولنا لكن توتنهام كان واضحًا برفضه الاستغناء عن كين. عندما يحدث ذلك مرتين وثلاث وأربع مرات، ينتهي الأمر“.

⏮ Last time out in Dortmund

🏆 @ChampionsLeague

⚽️ @HKane and Sonny#COYS pic.twitter.com/kOpXuwZhUt

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 4, 2019