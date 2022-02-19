غوارديولا: توتنهام رفض 4 عروض لبيع هاري كين

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز عن أن توتنهام هوتسبير رفض أربع محاولات لحامل لقب البريميرليغ للتعاقد مع المهاجم هاري كين الصيف الماضي، واعترف بأنه خشىي على فريقه خلال الموسم الحالي نتيجة لذلك.

وظل رئيس توتنهام دانيال ليفي ثابتًا على رغبته في الاحتفاظ بكين ، على الرغم من رغبة قائد المنتخب الإنجليزي في الرحيل، وذلك مع رفض سيتي دفع السعر المطلوب البالغ 150 مليون جنيه إسترليني.

وانتهت محاولات سيتي بمجرد بدء الموسم بالفعل وقبل أيام من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي.

ويتقدم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني لكن مدربه كان لديه تحفظات بعد إخفاقه في التعاقد مع بديل للمهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهداف التاريخي للنادي.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن غوارديولا قوله: ”الآن يمكنك أن تقول هاري كين لم يأت وكل شيء يسير على ما يرام. لكن في ذلك الوقت لم أكن أعرف ذلك. لقد حاولنا لكن توتنهام كان واضحًا برفضه الاستغناء عن كين. عندما يحدث ذلك مرتين وثلاث وأربع مرات، ينتهي الأمر“.

وأضاف ”بعد ذلك رأينا الفريق ولم نكن متأكدين، ثم خسرنا في توتنهام وضد ليستر في درع المجتمع. لم أشعر بخيبة أمل أبدًا في ما لا يستطيع النادي القيام به في فترة الانتقالات. لم أصنع مشاكل هنا أبدًا. عندما نجري بعض المحادثات ولا يمكننا الاتفاق نحاول حل المشكلة داخليًا“.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق توتنهام اللندني وسيواجه كين اليوم السبت للمرة الأولى منذ مطاردتهما، ويخشى غوارديولا من توتنهام، ويتوقع رد فعل عنيفا نظرا لخسارة فريق المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي في آخر ثلاث مباريات.

ولم يتجرع كونتي الخسارة في أول تسع مباريات خاضها بالدوري عقب تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لكن توتنهام تلقى هزائم متتالية أمام تشيلسي وساوثهامبتون وولفرهامبتون واندرارز ليتراجع للمركز الثامن.

ذا صن: هاري كين يطلب ضمانات قبل حسم مستقبله مع توتنهام https://t.co/DGuyP6YI2u pic.twitter.com/3CMNXHc9cP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2022

وهذا هو الواقع بالنسبة للمدرب الذي فاز بلقب الدوري مع يوفنتوس وتشيلسي وإنتر ميلان لكنه يشهد الآن أسوأ مسيرة له في مسابقة للدوري في 12 عاما.

ولا يزال غوارديولا يريد التعاقد مع مهاجم، حيث يكافح النادي لإقناع إيرلينغ هالاند باختيار بطل الدوري الممتاز بدلا من اللعب في الليغا في حال رحيله عن بروسيا دورتموند الصيف المقبل.

وإذا لم يتمكن النادي من تحقيق ذلك، يمكن أن يصبح مهاجم ريفر بليت جوليان ألفاريز، الذي وقع لسيتي في يناير/ كانون الثاني الماضي والذي سينضم إلى الفريق قبل بداية الموسم الجديد، لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول.

وأضاف غوارديولا أن النادي يعمل دائمًا، ولا يتوقف أبدًا، موضحا ”جوليان سجل ثلاثة أهداف في المباراة الأخيرة لريفر بليت، واقتنص مانشستر سيتي صفقة لا تصدق لأنه لاعب يتحرك بشكل جيد، والأهداف التي سجلها تشبه أهداف جيمي فاردي. سنرى ما سيحدث في المستقبل“.

وفي الموسم الحالي يلعب سيتي بثلاثي هجومي يتكون من رحيم سترلينغ ورياض محرز وبرناردو سيلفا، وكل منهم سجل أكثر من عشرة أهداف.