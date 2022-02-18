رانجنيك يحسم خلاف رونالدو وماغواير حول شارة قيادة مانشستر يونايتد

نفى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد تقارير تحدثت عن وجود خلاف بين هاري ماغواير، وكريستيانو رونالدو، حول ارتداء شارة قيادة النادي، مؤكدًا أنه الشخص الوحيد الذي يختار قائد الفريق، وسيظل مدافع إنجلترا في مكانه.

وكتب ماغواير على ”تويتر“، اليوم الجمعة، ردًا على تقرير نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأنه والمهاجم البرتغالي المخضرم رونالدو على خلاف بشأن شارة القيادة: ”رأيت الكثير من التقارير عن هذا النادي وكلها غير صحيحة، ولن أرد على كل ما يقال، لكنني كنت بحاجة لتوضيح هذا الأمر، والفريق على قلب رجل واحد ونركز على مباراة الأحد“.

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf — Harry Maguire (@HarryMaguire93) February 18, 2022

وأكد رانجنيك مرة أخرى، اليوم، عدم صحة هذه التقارير.

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد: ”هذا محض هراء“.

وأضاف: ”لم أتحدث أبدًا مع أي لاعب عن تغيير في شارة القيادة، هاري على علم بذلك وكريستيانو أيضًا“.

وتابع: ”أنا من يختار اللاعب الذي يرتدي شارة القيادة ولست مضطرًا للتحدث مع أي شخص آخر حول ذلك، وهاري هو قائدنا، وسيبقى قائدنا، وكان هناك لاعبون غير سعداء حتى إغلاق نافذة (الانتقالات) لأن الفريق كان كبيرًا جدًا، ولم يكن اللاعبون يشاركون بصورة أكبر في المباريات، والأجواء في غرفة الملابس أفضل الآن لهذا السبب، ويتعلق الأمر بالأداء الجيد والعمل الجماعي على أرض الملعب، والفوز بالمباريات، إنها أشياء يمكننا تغيير الأمور بها“.

الألماني رالف رانغنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد نفى ما تردد عن تغيير شارة قيادة الفريق – لم أتحدث مع أي لاعب عن إمكانية تغير شارة القيادة – لا يوجد أي سبب يدفعني للحديث بشأن ذلك مع أي لاعب، هاري سيبقى القائد pic.twitter.com/rs5c3QRTuT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2022

كما علّق المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على تقارير هذا الأسبوع بأنه غير سعيد بمحاولة رونالدو تكوين ”مجموعة مقربة“ خاصة به في النادي متسائلًا عما إذا كان الصحفيون ”يختلقون الأمور“.