رانجنيك يحسم خلاف رونالدو وماغواير حول شارة قيادة مانشستر يونايتد

نفى رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد تقارير تحدثت عن وجود خلاف بين هاري ماغواير، وكريستيانو رونالدو، حول ارتداء شارة قيادة النادي، مؤكدًا أنه الشخص الوحيد الذي يختار قائد الفريق، وسيظل مدافع إنجلترا في مكانه.

وكتب ماغواير على ”تويتر“، اليوم الجمعة، ردًا على تقرير نشرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأنه والمهاجم البرتغالي المخضرم رونالدو على خلاف بشأن شارة القيادة: ”رأيت الكثير من التقارير عن هذا النادي وكلها غير صحيحة، ولن أرد على كل ما يقال، لكنني كنت بحاجة لتوضيح هذا الأمر، والفريق على قلب رجل واحد ونركز على مباراة الأحد“.

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) February 18, 2022