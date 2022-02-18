يورغن كلوب: مانشستر سيتي لا يشغلني

سيحصل ليفربول، يوم السبت، على فرصة لممارسة بعض الضغط على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب يورغن كلوب قال إنه لا يضيع دقيقة واحدة في التفكير في فريق المدرب بيب غوارديولا.

وسيسمح الفوز على نوريتش المهدد بالهبوط، يوم السبت، لليفربول تقليص الفارق مع سيتي إلى ست نقاط، رغم أن سيتي سيلعب على أرضه في وقت لاحق أمام توتنهام هوتسبير المتعثر.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”من بين كل المشاكل التي أواجهها أصغرها هو مانشستر سيتي. لا يشغل بالي لدقيقة واحدة“.

وما يثير قلق كلوب أكثر إصابة الكاحل التي تعرض لها ديوجو جوتا خلال الفوز 2-صفر على مضيفه إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.

وأضاف كلوب: ”لن يكون متاحا هذا الأسبوع حيث لا يزال بحاجة إلى المزيد من التقييم، إنه يعاني من مشكلة في الأربطة حول الكاحل. كل شيء ممكن. يمكن أن يتعافى سريعا أو يحدث العكس. علينا أن ننتظر ولكن لا توجد فرصة أمامه في مباراة مطلع الأسبوع“.

وفاز ليفربول بآخر أربع مباريات خاضها في الدوري، ومن المتوقع أن يكتسح نوريتش الذي كان قد منح نفسه فرصة للنجاة مؤخرا، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري.

وقال كلوب إنه يحترم المنافس.

وأضاف: ”لا يتوقفون أبدا عن الثقة في قدرتهم على البقاء في دوري الأضواء. أنا معجب بذلك. يمكنك أن ترى ذلك في طريقة لعبهم. إذا سمحت لهم باللعب، فإنهم سيفعلون.

”إذا منحتهم فرصة التوغل خلف خط الظهر سيعاقبونك. يجب أن نكون في كل مكان في الملعب. نحن بحاجة إلى استعداد جيد“.

ورغم غياب جوتا يوم السبت، لا يزال كلوب يتمتع بقوته الضاربة في وجود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وستكون أكبر معضلاته من سيجلس على مقاعد البدلاء.