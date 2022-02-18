Mirror: باريس سان جيرمان يقدم عرضا لمدة 12 شهرا لكريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فتح ملف استقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليجاور ليونيل ميسي العام المقبل.

ونشرت صحيفة (The Mirror) البريطانية تقريرا قالت فيه إن نجم مانشستر يونايتد مطلوب من باريس سان جيرمان في انتقال وصفته بـ“الصادم“ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

”رونالدو قد يتعاون مع ليونيل ميسي الموسم المقبل“.. هكذا عنونت الصحيفة والتي أكدت أن المهاجم البرتغالي غير سعيد بمستوى مانشستر يونايتد هذا الموسم، وتسعى إدارة النادي الباريسي إلى استقدام رونالدو لمجاورة ميسي في خط الهجوم.

وكشفت الصحيفة أن رونالد قد يتطلع إلى المغادرة من مسرح الأحلام إذا فشلوا في إنهاء المراكز الأربعة الأولى، وباريس سان جيرمان هو الوجهة المقبلة له.

ووفقًا لـThe Mirror يدرس نادي باريس سان جيرمان تقديم عقد لمدة 12 شهرًا للفائز بخمس مرات بالكرة الذهبية، في ظل الأنباء المنتشرة حول استقرار كيليان مبابي على الرحيل.

وتابعت: ”في باريس يمكن أن ينظروا إلى رونالدو على أنه البديل المثالي قصير المدى للاعب البالغ من العمر 23 عاما“.

ستشهد هذه الخطوة منح ماوريسيو بوكيتينو خط هجوم مخضرم يضم رونالدو وميسي ونيمار – بعمر إجمالي يبلغ 101.

ومن المقرر أن يلتقي رونالدو بالوكيل خورخي مينديز الشهر المقبل حيث يخططون لما سيفعلونه هذا الصيف.