نيوكاسل يعلن خضوع كيران تريبير لجراحة في القدم

خضع المدافع الأيمن كيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في القدم وأعرب إيدي هاو مدرب الفريق اليوم الجمعة عن أمله في عودة اللاعب ”الملهم“ إلى صفوف الفريق من جديد قبل نهاية الموسم الحالي.

وكان نيوكاسل قد تعاقد مع تريبيير في يناير كانون الثاني الماضي من ريال مدريد مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار) وشارك اللاعب البالغ 31 عاما في أربع مباريات فقط محرزا هدفين قبل أن يصاب بكسر في القدم اليسرى في فوز فريقه 1/0 على أستون فيلا الأحد الماضي.

🎙️ Eddie Howe speaks to the media ahead of #WHUNEW. On Kieran Trippier: "He had his operation yesterday and that went well so that was good news. We aim to have him back before the end of the season but it's a significant injury which is a big blow for us." pic.twitter.com/GjJE61qhTO — Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2022

وقال هاو للصحفيين قبل لقاء فريقه خارج ملعبه مع ويستهام يونايتد في الدوري الممتاز غدا السبت: ”أجريت له العملية أمس وسارت الأمور جيدا ومن ثم فهذه أخبار طيبة“.

وأضاف: ”لا نعرف المدة التي سيغيبها عن الملاعب ونأمل في عودته للتشكيلة قبل نهاية الموسم، غيابه يمثل ضربة كبيرة للفريق لأنه كان يقدم أداء جيدا“.

وتابع المدرب هاو: ”نأمل أن نراه مجددا قبل نهاية الموسم.. سنفتقد مهاراته القيادية وأهدافه.. لكننا على ثقة بوجود ما يكفي لدينا من النوعية لتغطية غيابه“.

وهز تريبيير الشباك في أخر مباراتين خاضهما من ركلتين حرتين ما ساعد نيوكاسل على الابتعاد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

Eddie Howe on Bruno Guimarães: "Bruno will start a lot of games for us and will be a huge player. I don't think this period where he's watching and learning from the Premier League is a bad thing for him although it will frustrate him because he wants to show his talent." pic.twitter.com/PNocSdTmgB — Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2022

وقال هاو أيضا: ”اللاعبون وجدوه شخصية ملهمة.. وهذا لن يتغير رغم أنه ربما يكون بعيدا عن الملعب لكنه بعد فترة قصيرة سيدعمهم خلال التدريبات. له دور كبير في الفريق حتى وإن كان خارج الملعب“.

ولم يشارك لاعب نيوكاسل الجديد برونو غيمارايش (24 عاما) في أي مباراة أساسيا من البداية حتى الآن لكنه شارك بديلا لأحد زملائه مرتين قبيل النهاية وقال هاو إنه يتعين على اللاعب التحلي بالصبر والتعلم خلال هذه الفترة.

وعلق هاو على ذلك قائلا: ”سيشارك برونو أساسيا في الكثير من المباريات معنا وسيكون له شأن كبير“.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع عشر وحصد 21 نقطة من 23 مباراة ويسعى لتجني الهبوط إلى دوري البطولة الإنجليزية.

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل مع ويستهام يوم السبت ثم مع برينتفورد ثم مع برايتون.