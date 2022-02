نيوكاسل يعلن خضوع كيران تريبير لجراحة في القدم

خضع المدافع الأيمن كيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في القدم وأعرب إيدي هاو مدرب الفريق اليوم الجمعة عن أمله في عودة اللاعب ”الملهم“ إلى صفوف الفريق من جديد قبل نهاية الموسم الحالي.

وكان نيوكاسل قد تعاقد مع تريبيير في يناير كانون الثاني الماضي من ريال مدريد مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار) وشارك اللاعب البالغ 31 عاما في أربع مباريات فقط محرزا هدفين قبل أن يصاب بكسر في القدم اليسرى في فوز فريقه 1/0 على أستون فيلا الأحد الماضي.

🎙️ Eddie Howe speaks to the media ahead of #WHUNEW.

On Kieran Trippier:

"He had his operation yesterday and that went well so that was good news. We aim to have him back before the end of the season but it's a significant injury which is a big blow for us." pic.twitter.com/GjJE61qhTO

— Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2022