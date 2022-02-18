ذا صن: هاري كين يطلب ضمانات قبل حسم مستقبله مع توتنهام

قالت وسائل إعلام إنجليزية إن هاري كين نجم توتنهام طلب الحصول على ضمانات قبل حسم مستقبله مع الفريق.

ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ فإن هاري كين يريد ضمانات أن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام سيحظى بدعم في سوق الانتقالات الصيفي المقبل قبل أن يحسم مستقبله مع الفريق.

هاري كين عن مدربه كونتي: غير عقلية لاعبي توتنهام https://t.co/h0bcny4K3x pic.twitter.com/yqv27SVkg2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 6, 2022

وأفادت الصحيفة أن كين البالغ من العمر 28 عاما سيقرر في نهاية هذا الموسم، ما إذا كان سيبقى أم لا بعدما حاول الرحيل الصيف الماضي بحثًا عن الألقاب، حيث ارتبط بالانتقال لمانشستر سيتي.

وأشارت ”ذا صن“ إلى أن هاري كين بات الآن أكثر سعادة وفهما وأنه أكثر انفتاحًا على احتمالية البقاء في نادي طفولته بعد وصول أنطونيو كونتي في نوفمبر الماضي، ويشعر أن المدرب الإيطالي يمكنه مساعدة توتنهام أخيرًا في إنهاء جفاف الألقاب الذي دام 14 عامًا.

لكن وفقا للصحيفة فإن كين يريد الحصول على ضمانات من دانييل ليفي رئيس مجلس الإدارة بأنه يعتزم إبرام الصفقات الجديدة عالية الجودة التي يريدها كونتي قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وأكدت أنه إذا كان هاري كين يعتقد أن توتنهام ليس مستعدًا لدعم مدربه فمن المرجح أن يحاول مرة أخرى الرحيل عن الفريق، بعدما حاول الصيف الماضي الانتقال إلى مانشستر سيتي لكن إدارة السبيرز أحبطته ورفضت رحيله.

كلوب منتقدا هاري كين: كان من الممكن أن يكسر ساق روبرتسون https://t.co/6AQ6RLZuNU pic.twitter.com/pkYjwZBIz8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

وسجل كين 15 هدفا وصنع 3 في 33 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي ليصل إلى تسجيل 236 هدفا وصناعة 52 في 369 مباراة.

ويرتبط هاري كين بعقد مع توتنهام حتى يونيو 2024، وكان قد جدد عقده آخر مرة في يونيو 2018.

ومن المقرر أن يحل توتنهام هوتسبير بقيادة هاري كين على مانشستر سيتي يوم19 فبراير في قمة مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال هاري كين إنه يستمتع بالعمل تحت إشراف المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ونال كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات لكنه لم يسبق أن نال أي لقب مع توتنهام، وقالت ”ذا صن“ إن مانشستر يونايتد كان حريصا على انتقال كين إلى أولد ترافورد، وسيزداد هذا الاهتمام إذا تولى ماوريسيو بوكيتينو تدريب النادي.