ذا صن: غراهام بوتر مدرب برايتون ينضم لقائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن غراهام بوتر مدرب برايتون انضم لقائمة المرشحين لتدريب فريق مانشستر يونايتد، خلفًا للمدرب المؤقت رالف رانجنيك.

وكان ماوريسيو بوكيتينو وإريك تن هاغ أكثر شخصين تم الحديث عنهما للحصول على منصب خليفة رالف رانجنيك، لكن بزغ اسم غراهام بوتر مدرب برايتون لينافس الثنائي السابق على المنصب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن غراهام بوتر، البالغ 46 عاما، كان محط أنظار مسؤولي مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع برايتون.

وزعمت الصحيفة أن مسؤولي المانيو راقبوا إدارة غراهام بوتر خلال مباراة مانشستر يونايد وبرايتون على ملعب أولد ترافورد، مساء الثلاثاء، على الرغم من خسارته 2-0.

سيطر برايتون على الشوط الأول، متفوقًا على يونايتد، وبدا أنه من المرجح أن يسجل، لكن كان لرونالدو وزملائه رأي آخر.

وعن أسباب تفضيل إدارة مانشستر للتعاقد مع غراهام بوتر، قالت الصحيفة إن برايتون دائمًا يبدو مرتاحًا في الاستحواذ، وهو قادر على التقدم بالكرة بطريقة لا تظهر حاليًا في مسرح الأحلام.

وارتبط اسم غراهام بوتر بتدريب توتنهام بعد إقالة جوزيه مورينيو ونونو إسبيريتو سانتو، قبل قدوم أنطونيو كونتي لتدريب السبيرز.

ويوم الثلاثاء الماضي، سجل كريستيانو رونالدو هدفاً بتسديدة رائعة، ليهدي مانشستر يونايتد الفوز 2-0 على ضيفه برايتون، والتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هز رونالدو الشباك في الدقيقة 51، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني من هجمة مرتدة، في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى برايتون المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع لويس دنك في الدقيقة 54.

وأصبح رصيد يونايتد 43 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد، الذي تراجع إلى المركز الخامس، بينما يأتي برايتون في المركز التاسع وله 33 نقطة.