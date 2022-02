نجاة طائرة مانشستر سيتي من موجة "رياح عاتية" وهبوطها في مطار ليفربول

اضطرت الطائرة الخاصة بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي للهبوط في مدينة ليفربول اليوم الأربعاء بعد تحليقها فوق المدينة، بسبب ”رياح عاتية“ غيرت مسارها.

وقال متحدث باسم النادي: ”يمكننا أن نؤكد أن الطائرة التي نقلت الفريق الأول إلى الوطن من لشبونة هبطت بسلام في ليفربول، بعد أن أجبرت الرياح العاتية على تحويل مسارها من مانشستر“.

We can confirm the plane transporting the first team home from Lisbon has landed safely in Liverpool, after high winds forced a diversion from Manchester. #ManCity

وجاء هبوط الطائرة في مدينة ليفربول بعد أن تعرضت، اليوم الأربعاء، لأزمة جوية خلال رحلتها من البرتغال إلى إنجلترا.

وبمجرد أن بدأت الطائرة التحليق فوق سماء مدينة مانشستر، تمت إعادة توجيه الرحلة وأُجبرت على الهبوط في ليفربول.

وأقلعت رحلة طيران ”تيتان“ تحمل فريق إطفاء سيتي من لشبونة، حوالي الساعة 2.12 مساءً يوم الأربعاء 16 فبراير، بعد فوزالفريق 5-0 على سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وتظهر الصور من موقع FlightRadar المختاص بشؤون الطيران أن الطائرة حلقت فوق مانشستر 3 مرات قبل أن تتحول إلى مطار ليفربول جون لينون.

وأكد مانشستر أن الطائرة ”تايتان“ كانت تقل الفريق الأول وهبطت بنجاح في ليفربول.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن الطقس ”خطرًا على الحياة“ لميرسيسايد بينما تشق العاصفة دادلي طريقها عبر البلاد.

وقال متحدث باسم مطار ليفربول: ”من الرائع الترحيب بلاعبي مانشستر سيتي بأمان في عاصمة كرة القدم في إنجلترا، بعد ظهر اليوم، بعد أن تم تحويل رحلتهم من مطار موطنهم بسبب الرياح العاتية“.

Great to safely welcome Manchester City to the football capital of England this afternoon, after their flight was diverted from their home airport due to high winds. ⚽️ pic.twitter.com/eDaHI4VzgI

— Liverpool Airport (@LPL_Airport) February 16, 2022