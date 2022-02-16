دي خيا: مانشستر يونايتد يجب أن ينافس على أكثر من المركز الرابع

قال ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، عقب الفوز 2-صفر على برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه يجب على ناديه أن ينافس على أكثر من المركز الرابع.

وبعد عرض غير مقنع ولمسة ساحرة من كريستيانو رونالدو في الهدف الأول، سجل برونو فرنانديز أمام عشرة لاعبين من برايتون في الوقت بدل الضائع، ليحسم يونايتد الانتصار على ملعبه أولد ترافورد.

ويأتي الانتصار بعد تعادلين متتاليين، ليتقدم يونايتد إلى المركز الرابع على حساب وست هام يونايتد ويصبح رصيده 43 نقطة من 25 مباراة، لكن آرسنال سادس الترتيب يتأخر بأربع نقاط ويملك ثلاث مباريات إضافية.

وقال دي خيا الذي أنقذ فرصة صعبة ليحرم برايتون من التقدم في الشوط الأول: ”يكون من الرائع دائما الحصول على النقاط الثلاث خاصة بعد التعادل في المباريات الأخيرة. نحن كلنا سعداء جدا“.

وأضاف: ”يجب أن ننافس على أشياء أكثر من المربع الذهبي، لكن هذا هو الواقع. هناك فرق عديدة تنافس على المركز ذاته، وفي ظل الإمكانات المتوفرة لدينا، كان يجب علينا الفوز بالكثير من النقاط“.

ويدرك رالف رانجنيك، مدرب يونايتد المؤقت، مدى أهمية الانتصار، حتى لو كان شعر بالإحباط بسبب الأداء المتوسط على مدار 90 دقيقة.

وقال المدرب الألماني: ”هذا فوز مهم جدا وحتى بعد أداء الشوط الأول.. ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني مقارنة بأول شوط، وكوفئنا على ذلك. لعبنا بشراسة أكبر“.

وأضاف: ”كان الأمر مختلفا عما حدث في آخر ثلاث مباريات“.

ترتيب الدوري الإنجليزي: رونالدو يصعد بمانشستر يونايتد للمركز الرابع بالفوز على برايتون https://t.co/6PhqrHZYsH pic.twitter.com/fLBu4scCSP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 15, 2022

تصريحات رانجنيك

من جانبه، قال رانجنيك عن رونالدو في تصريحات نشرتها شبكة ”BBC“: ”كان أداؤه مهمًا جدًا، ليس فقط أنه سجل، ولكن كان هدفه رائعًا“.

وأضاف: ”كما قلت، إنه هدف رائع، ليس فقط هدفًا مهمًا ولكنه رائع، وأعتقد بشكل عام أنه كان أداءً جيدًا لرونالدو، هو يحاول دائمًا مساعدة زملائه في الفريق بقوة“.

وتابع: ”كان ذلك أفضل أداء بالنسبة له بالتأكيد بالنظر إلى الأسابيع الماضية، وكان هدفًا مهمًا للغاية بالنسبة لنا“.

وأردف: ”كان علينا تحمل المزيد من المخاطر في الشوط الثاني، وحصلنا على نتيجة ذلك في النهاية، كان يجب أن تكون النتيجة 3-0 أو 4-0 بعد مرور 75 دقيقة، ولكن هناك القليل من عدم الثقة أمام المرمى“.

وفي ما يتعلق بأداء الحارس ديفيد دي خيا، شدد: ”في آخر 10-12 مباراة لقد حدث هذا عدة مرات، كانت لديه تصديات رائعة، ولهذا السبب لدينا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم“.