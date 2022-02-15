ترتيب الدوري الإنجليزي: رونالدو يصعد بمانشستر يونايتد للمركز الرابع بالفوز على برايتون

سجل كريستيانو رونالدو هدفا بتسديدة رائعة ليهدي مانشستر يونايتد الفوز 2-صفر على ضيفه برايتون اند هوف ألبيون والتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وهز رونالدو الشباك في الدقيقة 51، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

GOAL Man Utd 2-0 Brighton (90+7 mins) A counter-attack is cooly and calmly finished by Bruno Fernandes #MUNBHA — Premier League (@premierleague) February 15, 2022

وأنهى برايتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع لويس دنك في الدقيقة 54.

وأصبح رصيد يونايتد 43 نقطة من 25 مباراة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد الذي تراجع إلى المركز الخامس.

بينما يأتي برايتون في المركز التاسع وله 33 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

رانغنيك يكشف حقيقية تجريد ماغواير من شارة القيادة

من جهة أخرى كشف رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أنه لا ينوي تجريد هاري ماغواير من شارة القيادة بعد تراجع مستواه مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتكب ماغواير أخطاء كلفت يونايتد عدة أهداف هذا الموسم آخرها في التعادلين أمام بيرنلي وساوثامبتون في الدوري.

ويعتقد رانغنيك أن أغلى مدافع في العالم والبالغ عمره 28 عاما، يملك فرصة لتحسين مستواه خلال الفترة المقبلة.

وقال رانغنيك للصحفيين قبل اللعب ضد برايتون اند هوف ألبيون يوم الثلاثاء: أعتقد أنه عندما عاد من إصابة في الظهر كان رائعا. في آخر مباراتين كان وراء بعض الأخطاء، أمام ساوثامبتون ثم أمام بيرنلي في لقطة الهدف، لكنه قائدنا ولا أجد أي سبب لتغيير ذلك.

وتابع عن اللاعب المنتقل من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار): إنه لاعب يحتاج إلى التحسن والتطور مثل كل اللاعبين الآخرين.