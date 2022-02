ترتيب الدوري الإنجليزي: رونالدو يصعد بمانشستر يونايتد للمركز الرابع بالفوز على برايتون

سجل كريستيانو رونالدو هدفا بتسديدة رائعة ليهدي مانشستر يونايتد الفوز 2-صفر على ضيفه برايتون اند هوف ألبيون والتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وهز رونالدو الشباك في الدقيقة 51، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

GOAL Man Utd 2-0 Brighton (90+7 mins)

A counter-attack is cooly and calmly finished by Bruno Fernandes #MUNBHA

