كيف أحدث أداما تراوري ثورة في أداء نادي برشلونة؟

تألق آداما تراوري مع نادي طفولته برشلونة في أول مباراتين يخوضهما منذ عودته للنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية الشهر الماضي.

وشارك تراوري البالغ عمره 26 عاما في المباراتين من البداية بمعدل بلغ 151 دقيقة في المباراتين، وقد برز خلالهما بسرعته ومهارته ومراوغاته وتمريراته الحاسمة.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية في تقرير عن تراوري القادم من ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي على سبيل الإعارة إنه ”لاعب طموح وأحدث ثورة في أداء النادي الكتالوني، ومنح فريقه ثقلا“.

وأضافت الصحيفة أن ”تراوري صنع هدف التعادل 2-2 الذي سجله لوك دي يونغ في الوقت القاتل في مرمى إسبانيول في مباراة الديربي يوم الأحد، وصنع 10 من إجمالي 25 تمريرة عرضية لفريق المدير الفني تشافي هرنانديز. كما أنه تفوق في 11 مواجهة فردية وراوغ خمس مرات ومرر 29 تمريرة جيدة بين 34 محاولة“.

كما أنه كان اللاعب الأكثر حسماً في أول ظهور له مع برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، حيث أظهر أنه عاد بنية السيطرة على الجناح الأيمن.

وخاض تراوري 61 دقيقة في مباراته الأولى مع برشلونة وقدم تمريرة حاسمة، وتسبب في صداع حقيقي لماريو هيرموسو مدافع أتليتيكو خلال المباراة ومر منه كثيرًا، وقد نجح في 5 من 13 مراوغة وتمريرتين من 10 تمريرات عرضية، علاوة على ذلك، في هاتين المباراتين أكمل بنجاح 84 % من تمريراته (49 من 58) واستعاد خمس كرات.

ولا شك أن التعاقد مع تراوري سيعقد موقف عثمان ديمبلي في الفريق، رغم أن تشافي ضم المهاجم الفرنسي للتشكيلة في مباراة الديربي أمام إسبانيول وشارك بالفعل في الدقيقة الـ 72 من المباراة بدلا من جوردي ألبا.

ولا شك أن برشلونة أمامه فرصة كبيرة للتعاقد مع تراوري بشكل دائم بعد انتهاء إعارته في نهاية الموسم، حيث يتضمن الاتفاق مع ولفرهامبتون بندا يسمح بضم لاعب منتخب إسبانيا بشكل نهائي مقابل مبلغ إضافي.

وبدأ تراوري مسيرته في أكاديمية الناشئين في برشلونة، على غرار ليونيل ميسي والمدرب الحالي تشافي، لكنه خاض أربع مباريات فقط مع الفريق الأول قبل الانتقال إلى أستون فيلا في أغسطس/ آب 2015 مقابل عشرة ملايين يورو (11.14 مليون دولار).

وبعد عام واحد، انتقل تراوري إلى ميدلسبره وقضى موسمين قبل الانضمام إلى ولفرهامبتون في 2018.

وسجل اللاعب البالغ عمره 26 عاما، والذي قضى أغلب فترات النصف الأول من الموسم على مقاعد البدلاء، هدفا واحدا في 23 مباراة في كل المسابقات مع ولفرهامبتون هذا الموسم.