مانشستر سيتي يبدي اهتمامه بلاعبين شابين من بوكا جونيورز

يواصل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اهتمامه باللاعبين الشبان في أمريكا الجنوبية خاصة من الأرجنتين، وذلك بعد تعاقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة مع جوليان ألفاريز من ريفر بليت الأرجنتيني.

وتعاقد مانشستر سيتي مع المهاجم الدولي الأرجنتيني ألفاريز من ريفر بليت لمدة خمس سنوات ونصف في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، لكن اللاعب البالغ عمره 22 عاما سيبقى في الفريق المنتمي لبوينس أيرس على سبيل الإعارة حتى يوليو/ تموز 2022.

وقالت صحيفة ”أولي“ الأرجنتينية حينها إن مانشستر سيتي سيدفع لريفر بليت 26 مليون دولار مقابل الحصول على خدمات ألفاريز ليصبح بذلك أغلى لاعب يبيعه النادي الأرجنتيني منذ انتقال خافيير سافيولا إلى برشلونة في 2001.

وساعد ألفاريز ريفر بليت في الفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عندما أحرز 18 هدفا وشارك مع منتخب الأرجنتين لأول مرة في العام الماضي وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفائز بكأس كوبا أمريكا في يوليو/ تموز 2021.

وقالت شبكة ESPN إن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سيواصل اهتمامه بلاعبي الأرجنتين من الشبان، إذ يسعى للتعاقد مع الأرجنتيني إزيكيل زيبايس البالغ من العمر 19 عامًا وفالنتين باركو (17 عامًا) من بوكا جونيورز وكذلك المجري زالان فانتشا (19 عامًا) لاعب MTK بودابست المجري.

وينتهي عقد المدير الفني الإسباني مع متصدر الدوري الممتاز نهاية الموسم المقبل، وفي حال استمراره لنهاية عقده سيكون غوارديولا مدربا لسيتي لمدة سبعة مواسم، أي ثلاثة مواسم أكثر من فترته مع فريق مدينته برشلونة.

وأضافت الشبكة ذاتها أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل، حيث تتطلع ”مجموعة سيتي“ لكرة القدم لشراء اللاعبين الأرجنتينيين وتركهم في بوكا جونيورز حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل على الأقل.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة من 25 مباراة، متقدما بتسع نقاط على ليفربول الذي تتبقى له مباراة إضافية.

ويخطو مانشستر سيتي نحو لقبه الرابع للدوري الممتاز بقيادة غوارديولا الذي سيقود الفريق في مباراة مهمة خارج ملعبه ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، مع استئناف البطولة القارية.