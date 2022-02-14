كريستيان إريكسن يخوض مباراة لأول مرة بعد أشهر من سقوطه مغشيا عليه (فيديو وصور)

احتفل الدنماركي كريستيان إريكسن بعيد ميلاده 30 بالمشاركة في مباراة لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية على أرض الملعب، في يونيو حزيران الماضي، وصنع هدفا في فوز فريقه برينتفورد 3/2 على ساوث إيند يونايتد في مباراة ودية.

ولعب إريكسن، الذي انضم إلى برينتفورد في صفقة انتقال حر في يناير كانون الثاني، لمدة ساعة، بعد ثمانية أشهر من تعرضه لأزمة قلبية خلال بطولة أوروبا.

كريستيان #إريكسن يشارك في مباراة ودية مع #برينتفورد لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية#إرم_سبورتpic.twitter.com/MrvaVoymFF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 14, 2022

وكان إنتر ميلان فسخ عقد إريكسن في ديسمبر كانون الأول، بعد رفض رابطة الدوري الإيطالي مشاركته، إذ إنه يضع جهازا خاصا لإعادة تشغيل القلب يُعرف باسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع.

وقال برينتفورد في بيان: ”أضاءت عودة إريكسن إلى المباريات لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية في يونيو الماضي فترة ما بعد الظهيرة الباردة والرطبة في غرب لندن“.

وتابع البيانك ”كان يمكن لإريكسن، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 30، التسجيل في الدقائق الأولى، لكن كولين أندنج ندي حارس ساوث إيند تصدى للكرة“.

وكان لاعب توتنهام هوتسبير السابق قال إنه عازم على إثبات أنه ما زال اللاعب نفسه كما كان في السابق، وليس خائفا للعب بجهاز إزالة رجفان القلب.

وقبل أيام، قال إريكسن إنه لا يخشى على الإطلاق اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز القوي بدنيا وبداخله جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع.

وقال إريكسن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”ليس لدي أي مشاعر خوف حيال ذلك، لا أشعر بالجهاز الموجود بداخلي، لذلك إذا تلقيت ضربة في الجهاز أثق أنه آمن بما يكفي، لا أخشى الالتحامات خلال المباريات“.

مدرب برينتفورد: كريستيان إريكسن قد يصبح أعظم صفقة يبرمها النادي على الإطلاق https://t.co/M0EqGbVoIq pic.twitter.com/EPj93HKyHl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 3, 2022

وقال الدولي الدنماركي إن الأطباء يعتقدون أن الأزمة القلبية التي تعرض لها تحدث مرة واحدة فقط؛ لأنه لا يملك أي تاريخ مرضي مع مشاكل القلب وكذلك عائلته.

وأضاف إريكسن: ”سمح لي الأطباء بالقيام بكل شيء، لذلك لا يهم حقا ما كان سبب هذه المشكلة، حصلت باستمرار على الضوء الأخضر بأن كل شيء على ما يرام في المستقبل“.

وتابع: ”لا أرى أي مخاطرة على الإطلاق، بداخلي جهاز لعلاج مشاكل القلب، لذلك إذا حدث أي شيء فأنا في أمان“.