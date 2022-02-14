رانجنيك: لاعبو مانشستر يونايتد مطالبون بتركيز أكبر لحسم المباريات

قال المدرب الألماني رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد، اليوم الإثنين، إن فريقه بحاجة للتركيز بشكل أكبر بعدما اكتفى بالتعادل في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم تقدمه.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف أمام ساوثهامبتون يوم السبت، لكن الفريق الضيف أدرك التعادل، وهو ما تكرر أمام بيرنلي متذيل الترتيب قبل ذلك بأربعة أيام.

كريستيانو رونالدو يبصق على زميله أنتوني إلانغا في مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون (فيديو وصور) https://t.co/EDr1ltlr0p pic.twitter.com/kCsYYMHlQ0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 13, 2022

وأضاف رانجنيك قبل استضافة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري غدا الثلاثاء: ”الوضع واضح تماما، ففي 11 من 13 مباراة كنا المبادرين بالتسجيل لكننا لم نفز بكل هذه المباريات“.

وأضاف: ”أعتقد أن اللاعبين يفهمون ما يحدث على أرض الملعب.. في الشوط الأول نقدم أداء رائعا ولا نستقبل أي هدف، الخطوة التالية هي الحفاظ على تركيزنا بدنيا وذهنيا وفنيا“.

وأشار المدرب الألماني إلى أن المركز الرابع هو هدف مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن ويستهام يونايتد الذي يملك مباراة أخرى.

ذا صن: كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد https://t.co/HcLLQSoRyu pic.twitter.com/0yXPvYWeSJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 12, 2022

وقال رانجنيك: ”أعتقد أن أكبر إنجاز لنا هو دوري الأبطال، والتقدم إلى الدور التالي في دوري الأبطال (في الموسم الحالي)، لكن هذا ليس سهلا“.

وتابع: ”في الدوري.. المركز الرابع هذا هو طموحنا“.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز 11 مرة، في حين تعادل 7 مرات، وخسر 6 مرات في 24 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدا واضحا تأثر مانشستر يونايتد بتراجع أهداف نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث فشل أفضل لاعب في العالم 5 مرات في التسجيل للمباراة السادسة على التوالي أمام بيرنلي، وهو أسوأ جفاف تهديفي له مع الأندية منذ 12 عامًا.

رانجنيك يدعو رونالدو لاستعادة اللمسة التهديفية https://t.co/qIVUnl6ttL pic.twitter.com/TLwhH2g4AO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2022

رونالدو يفكر في الرحيل

ويوم السبت، ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن كريستيانو رونالدو يفكر في الرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف القادم، بعد موسم واحد من عودته.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو أخبر أصدقاءه بأنه يشعر بتأثير تقدمه في العمر، حيث بلغ 37 عاما قبل أيام، لكنه يملك مسيرة كبيرة من الإنجازات الفردية والألقاب الكبيرة.

ولم يعترف رونالدو علنا بأن متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز أصبحت عالية جدا، حتى لرياضي مثله يعمل بشكل كبير على الحفاظ على لياقته البدنية، لكنه قد يتطلع لقطع طريق عودته لمانشستر يونايتد، التي كان من المفروض أن تستمر لموسمين قادمين.