آس: مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض قوي لضم هالاند

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية، على أن مانشستر سيتي يجهز عرضا قويا لضم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، في الميركاتو المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد هالاند مع دورتموند مع نهاية صيف عام 2024، ولديه شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو يفعل في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”مانشستر سيتي سيقدم عرضًا وشيكًا بقيمة 80 مليون يورو لصالح بروسيا دورتموند“.

وأكدت أن مانشستر سيتي بهذا العرض سيتفوق في صفقة ضم هالاند على ريال مدريد الذي طالب اللاعب بالاستمرار في دورتموند لموسم آخر، بينما يسعى المهاجم النرويجي للرحيل في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أنه في ظل هذا التنافس فإن نادي برشلونة سيأتي في المركز الأخير بسباق ضم النجم النرويجي الشاب؛ لأنه لا يستطيع منافسة ريال مدريد ومانشستر سيتي ماليًا، كما أن هالاند أخبر المقربين منه أنه يفضل الميرنغي على البارسا.

ريال مدريد كان واحدًا من المهتمين به، ثم ظهرت أنباء تزعم أن إدارة فلورنتينو بيريز قررت التركيز فقط على ضم كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالصيف المقبل مجانًا.

El Manchester City prepara una oferta inminente por Haaland Foto: Frank Levin de Grazia Galo El Manchester City está dispuesto a ganar la carrera para hacerse con Haaland. El club inglés quiere dar la campanada y quedarse con el delantero noruego. Según… https://t.co/cfOjg9ktNc — Noticias de Fútbol para todos (@calidosofutbol) February 14, 2022

هالاند شارك مع بروسيا دورتموند في 79 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 80 هدفا.

وشارك هالاند الموسم الجاري مع دورتموند في 20 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 23 هدفا، وصناعة 6 أهداف أخرى.

وغاب هالاند عن مباريات فريقه الألماني بسبب تعرضه لإصابة عضلية منذ أن تم استبداله خلال المباراة التي فاز بها دورتموند على هوفنهايم 3 / 2 قبل ثلاثة أسابيع.

ومن الممكن أن يكون أقرب موعد للعودة هو يوم الخميس المقبل، عندما يواجه دورتموند فريق رينجرز في الدوري الأوروبي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة بفارق 9 نقاط عن ليفربول الوصيف.

وينتظر مانشستر سيتي مباراة مهمة ضد سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا، مساء يوم الثلاثاء.