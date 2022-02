كونتي: توتنهام يواجه "مهمة مستحيلة" في التأهل لدوري أبطال أوروبا

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، إن النادي يواجه مهمة ”مستحيلة“ في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وتعرض توتنهام لخسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمته 2-صفر خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون واندرارز، أمس الأحد، وتراجع إلى المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

ولم يخسر كونتي في مبارياته التسع الأولى في الدوري عقب توليه المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني، لكن التفاؤل الذي أحاط بقدومه إلى شمال لندن يتبدد سريعا.

وأبلغ كونتي شبكة ”سكاي سبورتس“: ”نحن نعلم أننا يجب أن نكافح لبناء شيء مهم ولكن من المهم معرفة الموقف الحالي، ربما لا ينبغي أن يخيب أمل جماهيرنا من الهزيمة، وبدلا من ذلك يجب أن يحاولوا دفعنا والبقاء خلفنا“.

”يحتاج اللاعبون إلى إيجاد الأجواء المناسبة وعدم الشعور بأي ضغط بشأن هدف لا يمكن الوصول إليه في هذه اللحظة. لقد قلت هذا منذ قدومي“.

Antonio Conte: "For me it's very difficult to talk about fourth place, because I am used to play for other targets."pic.twitter.com/84YwVWLEDQ

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) February 13, 2022