كونتي: توتنهام يواجه "مهمة مستحيلة" في التأهل لدوري أبطال أوروبا

قال أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام هوتسبير، إن النادي يواجه مهمة ”مستحيلة“ في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وتعرض توتنهام لخسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمته 2-صفر خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون واندرارز، أمس الأحد، وتراجع إلى المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

ولم يخسر كونتي في مبارياته التسع الأولى في الدوري عقب توليه المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني، لكن التفاؤل الذي أحاط بقدومه إلى شمال لندن يتبدد سريعا.

وأبلغ كونتي شبكة ”سكاي سبورتس“: ”نحن نعلم أننا يجب أن نكافح لبناء شيء مهم ولكن من المهم معرفة الموقف الحالي، ربما لا ينبغي أن يخيب أمل جماهيرنا من الهزيمة، وبدلا من ذلك يجب أن يحاولوا دفعنا والبقاء خلفنا“.

”يحتاج اللاعبون إلى إيجاد الأجواء المناسبة وعدم الشعور بأي ضغط بشأن هدف لا يمكن الوصول إليه في هذه اللحظة. لقد قلت هذا منذ قدومي“.

Antonio Conte: "For me it's very difficult to talk about fourth place, because I am used to play for other targets."pic.twitter.com/84YwVWLEDQ — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) February 13, 2022

وهذه أول مرة يخسر فيها كونتي ثلاث مباريات متتالية في الدوري منذ كان يتولى قيادة أتلانتا في الدوري الإيطالي في نوفمبر تشرين الثاني 2009.

ويتأخر توتنهام بخمس نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، رغم أن النادي القادم من شمال لندن تتبقى له ثلاث مباريات إضافية.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي: ”نحن بحاجة لأن نكون واقعيين ومتحدين“.

”يجب أن يفهم المشجعون أن عليهم التحلي بالصبر وانتظار إعادة البناء مرة أخرى للعودة إلى الوضع الذي كانوا عليه في الماضي“.

وتابع المدرب الإيطالي: ”نحن نعمل بكل قوة مع اللاعبين وهناك التزام كبير ولكن هذا لا يكفي إذا أردنا أن نكون قادرين على المنافسة. علينا الانتظار“.

وحقق فريق توتنهام رقما سلبيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز عمره 17 عاماً، بعدما سقط للمرة الثالثة على التوالي في البريميرليغ.

ووفقاً لشبكة ”أوبتا“ العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، فقد خسر توتنهام ثلاث مباريات متتالية للمرة الثانية في الدوري الممتاز هذا الموسم (أيضًا في سبتمبر 2021 تحت قيادة نونو سانتو)، في المرة الأولى التي خسروا فيها عدة سلاسل متتالية من أكثر من 3 مباريات في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004-2005.

وسجل أهداف وولفرهامبتون كل من راؤول خيمينيز، وليندير دينوتكير في الدقيقتين 6، و18 على التوالي.

بهذه النتيجة ارتقى وولفرهامبتون إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 8 مواجهات.

بينما تراجع توتنهام إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 8 لقاءات، وسجل 28 هدفاً وتلقى 29.